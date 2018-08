Közeledik a harmadik X-hez a vámospércsi művésztelep

Az egy főre jutó képzőművészek száma augusztus első két hetében Vámospércsen egyedülálló. A festőművészek, grafikusok, iparművészek (akik közül sokan művészeti középiskolák és felsőoktatási intézmények tanárai) a művésztelep központjául szolgáló Tájházból kiindulva számba veszik a település minden szegletét, sőt – a hagyománnyá vált land art program keretében – a város egyik disztópikus határhelyének, a Malomgátnak a képzőművészeti feldolgozását sem hanyagolják el.

– Az elmúlt majdnem három évtized alatt az alapítók tehetséges tanítványaiból mesterek váltak, és most már az ő tanítványaik is elhozzák tehetséges diákjaikat hozzánk. Fontosnak tartjuk a generációváltást, s ennek szükségszerű következményét: újabb szemléleti és művészettechnikai irányok bemutatását. A művésztelep Vámospércs szerves része, a telepnek köszönhetően a város tulajdonába kerülő képeken keresztül a visszajáró alkotók korszakai, pályaalakulásai is nyomon követhetők – mondta Ménes Andrea polgármester.

Egymást is motiválják

A telep idei mottója („Azonos magasságban”) gazdag értelmezési lehetőségeket rejt magában: utalhat művészettörténeti előképként az izokefália ábrázolási módjára (ez motívumazonosságot jelent), általánosságban a művészet lelkesítő erejére, átvitt értelemben pedig a generációváltás szép üzenetére is.

– Mindenki azon van, hogy az adott időszakra előírt projektjét csinálja, ám gyakran itt, a vámospércsi befogadó és inspiráló közegben bukkan egy új gondolatra, motívumra, akár technikai egyediségre. Tizenhat kreatív ember törvényszerűen is motiválja egymást, sőt ez a szám megduplázódik, hiszen idén rövid időre vendégül látjuk a Lácacsékei Művésztelepet is. Én például hazajövök, itt születtem. Aki otthon van, tapasztalhatja, hogy a megtartó közegben minden a kezére esik, nem csupán az eszközök, hanem a gondolatok is – vallja Fátyol Zoltán festőművész, főiskolai oktató, a telep alapítója, akinek Tanyasi iskola című képe az egykoron felszámolt iskola kockás és vonalas táblájának felhasználásával keletkezett. – Kimentettem ezt a tárgyi emléket, ami emlékörvényt indított el bennem. A kép alcíme is beszédes ebből a szempontból: Lecke emberről és fáról.

„Ez több mint művésztelep”

A telep visszatérő vendége a debreceni Varga József képzőművész is: – Vámospércs az a település, ahova nyitott szívvel, lelkesen érkezem és erre minden évben igényem van. Vonz a társaság, a baráti fogadtatás. Ez több mint művésztelep, ahol munkák készülnek.

Számomra a vámospércsi művésztelep feltöltődés, ami túlmutat a kéthetes itt eltöltött időszakon, ha hívnak, jövök.”

A művésztelep legutóbbi jubileumi kiállítására 2018 májusában került sor a Debreceni Művelődési Központban. A telep fennmaradását Vámospércs Városi Önkormányzat töretlenül támogatja, országos ismertségét pedig mi sem bizonyítja ékesebben annál, hogy a Nemzeti Kulturális Alap is sorozatosan bizalmat szavaz neki. A 2018-as tábor zárókiállítása augusztus 9-én nyílt a Művelődési Ház és Könyvtár galériájában.

