Közeledik a 22. Eötvös Kupa

Hajdú-Bihar megye egyik legnagyobb nemzetközi hatókörű, évente visszatérő sportrendezvénye az Eötvös Kupa nemzetközi röplabdatorna, melyen a kezdetektől mostanáig összesen 46 országból vettek részt játékosok. A szervezők nagy örömére tavaly először már az ötödik résztvevő kontinensként Ausztrália és Óceánia képviseletében is érkezett küldöttség.

A torna jelentőségét az is mutatja, hogy a torna fővédnökségét elvállalta dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és dr. Papp László, Debrecen polgármestere is. A verseny védnökei között találjuk Pajna Zoltánt, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnökét és a csoporthelyszíneknek otthont adó városok polgármestereit is. Az idén Balmazújvárosban, Derecskén, Hajdúnánáson és Hajdúböszörményben lesznek helyszínek a debrecenieken kívül.

Az elmúlt években több korosztályos válogatott is részt vett a tornán, a hazaiakon kívül például Belgiumból, Chiléből, Grúziából, Izraelből, Katarból, Kazahsztánból, Romániából, Svájcból, Tajvanról, Tunéziából. A válogatottakon kívül neves klubcsapatok is érkeztek, például az Egyesült Államokból, az Egyesült Arab Emírségekből, Finnországból, Kínából, Dániából, Észtországból, Hollandiából vagy Lettországból. Idén ismét bővül a résztvevő országok köre.

Időrendben először augusztus 18-án a strandröplabda Eötvös Kupára kerül sor. A hölgyek hat kategóriában Hajdúnánáson, az urak három kategóriában Hajdúböszörményben vetélkednek. Az idén először a vegyes párosok is összemérhetik tudásukat augusztus 19-én Hajdúnánáson. A strandröplabda Eötvös Kupára eddig 11 ország 111 párosa jelentkezett.

A terem Eötvös Kupára augusztus 21-23 között kerül sor. Idén a legészakibb résztvevő csoport Debrecen finnországi testvérvárosából, Jyvaskylából érkezik. Az évtizedek óta fennálló kapcsolat részeként mind a terem, mind a strandröplabda Eötvös Kupán mind lány, mind fiú csapatokat is indít a finn klub.

Legdélebbről, Afrikából Algéria lányválogatottja és néhány strandröplabda-páros érkezik.

A legkeletibb résztvevők az idén a kínai Hong Tian Ma Sport Club leány röplabdázói lesznek.

A legnyugatabbról a holland SV Dynamo Apeldoorn leány röplabda-csapata utazik az Eötvös Kupára.

Terem csapatok érkeznek még rajtuk kívül Lengyelországból, Máltáról, Oroszországból, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából.

Több információ és a résztvevő strandröplabda-párosok és terem csapatok nevei és képei, valamint a lebonyolítás megtalálhatók a verseny honlapján.

