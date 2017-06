Közeledik a 21. Eötvös Kupa

Hajdú-Bihar megye egyik legnagyobb nemzetközi hatókörű, évente visszatérő sportrendezvénye az Eötvös Kupa nemzetközi röplabdatorna.

A kezdetektől mostanáig összesen 44 országból vettek részt játékosok a versenyen. A rendezvény jelentőségét az is mutatja, hogy a fővédnökséget dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és dr. Papp László, Debrecen polgármestere mellett dr. Simicskó István honvédelmi miniszter is elvállalta.

Az elmúlt években több korosztályos válogatott is részt vett a tornán, a hazaiakon kívül érkeztek Belgiumból, Chiléből, Grúziából, Izraelből, Katarból, Kazahsztánból, Romániából, Svájcból, Tajvanról, Tunéziából. A válogatott mellett neves klubcsapatokkal is találkozhattunk pl. az Egyesült Államokból, az Egyesült Arab Emírségekből, Finnországból, Kínából, Dániából, Észtországból, Hollandiából, Lettországból. Idén ismét bővül a résztvevő országok köre. A szervezők strandröplabda párosokat várnak többek között Vanuatuból, Tanzániából és Macedóniából. Több egzotikus visszatérő résztvevő is lesz, ismét jönnek a tavaly nagy népszerűségnek örvendő kenyai válogatott strandröplabdások, valamint a kínai teremcsapat.

A szervezők a szabad helyekre még várják a teremröplabda csapatok és a strandröplabda párosok jelentkezését. Az információk a verseny honlapján találhatók.

Az Eötvös Kupa strandröplabda versenyeire augusztus 21-én kerül sor. A hölgyek hat kategóriában Hajdúnánáson, az urak három kategóriában Hajdúböszörményben versenyeznek.

A teremröplabda-tornán a debreceni helyszíneken kívül augusztus 25-én délután két órától több hajdú-bihari városban is lesznek csoportmérkőzések.

Balmazújváros idén már tizenegyedik alkalommal fogad csapatokat, az elmúlt években a tunéziai válogatott mellett albán, finn, román, lengyel, szerb, szlovén és szlovák együttesek is küzdöttek a hagyományosan kiváló csoporthelyszínnek bizonyuló településen, ahol két helyi csapat is megméretteti magát. A mérkőzések a Kőnig Rendezvénycsarnokban lesznek.

Derecske tavalyelőtt kapcsolódott be a verseny rendezésébe, az idén is a Városi Sportcsarnok ad otthont a találkozóknak.

Kabán immár ötödik alkalommal pattog a labda a verseny keretein belül. Eddig minden résztvevő gárda szuperlatívuszokban beszélt a helyiek vendégszeretetéről.

Visszatérő helyszín Nagyvárad, ahol már 2008-ban és 2009-ben rendeztek Eötvös Kupa csoportmérkőzéseket többek között az izraeli és a magyar válogatott részvételével. Ezúttal egy fiú csoport találkozóinak ad helyet Bihar megye fővárosa.

Az idén 21. alkalommal megrendezésre kerülő Eötvös Kupát a szervezők azzal is szeretnék népszerűsíteni, hogy a röplabdavilág emblematikus alakjait felkérték nagykövetnek.

Afrika: Edinah Rotich, válogatott kenyai röplabdázó (2016-ban már játszott az Eötvös Kupán.)

Amerika: Jorge Pino Madrid, a Chilei Röplabda Szövetség elnöke (2009-ben tartott előadást az Eötvös Kupán.)

Ausztrália és Óceánia: Debbie Masauvakalo, a Vanuatu Röplabda Szövetség elnöke (Idén tart előadást az Eötvös Kupán.)

Ázsia: Zarina Sitkazinova, válogatott játékos Kazahsztánból (2008-ban és 2012-ben játszott az Eötvös Kupán, 2012-ben a torna válogatottjába választották.)

Európa: Hóbor Béla, játékvezető, aki négy olimpián tevékenykedett, legutóbb a 2012-es olimpiai döntő vezette Londonban. (Öt alkalommal volt az Eötvös Kupák döntőjének első játékvezetője.)

– Szombathy András –

