Közel álltak a bravúrhoz a DEAC-os hölgyek

A klubhonlap beszámolója szerint a több A-csoportos kerettagot is felvonultató BEAC jobban kezdte a mérkőzést, ám Kovács Imre tanítványai idővel felvették a ritmust, sőt a második negyedben mutatott kiváló játéknak köszönhetően hat pontos előnnyel fordulhattak.

A második félidőt is a fővárosiak kezdték jobban, pecek alatt a maguk javára fordították az eredményt, a hajdúságiak pedig rengeteg ki nem kényszerített hibát vétettek. Bár a BEAC már közel tíz pontos előnyben is volt, Göttlinger Annáék nem adták fel, és a hajrára sikerült két pontra zárkózniuk. Bár reális esélyük is volt, hogy a forduló meglepetésével kezdjék a szezont, a rutinosabb vendék koncentráltak jobban az utolsó percekben, így megérdemelt, 72-65-ös győzelmet arattak Debrecenben.

Forrás: deacbasket.hu

