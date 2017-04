Közel 280 fő nevezett a Balla Viktor Emlékversenyre

A Magyar Kupa és Országúti Ranglista pontszerző versenyként meghirdetett, a hajdú-bihari versenynaptár egyik tavaszi klasszikusának számító, korábban Területi Évadnyitóként ismert versenyre rekordszámú nevezés érkezett! 40 körüli igazolt felnőtt versenyző, 25 U23-as, és más kategóriákban is szép számú kerékpáros nevezett! Komoly mezőnyök versenyére van kilátás, elsősorban a 127 km-es távon, de biztosra vehető, hogy a 66, 35, és 15 km-es futamon sem fogják olcsón adni a győzelmet! A helyezettek értékes ajándékokra, a győztesek emellett pénzdíjra is számíthatnak.

A hazai pályán versenyző KONTENT-DKSI mellett a hazai országútis klubok színe-java fog felsorakozni, a teljesség igénye nélkül hadd említsünk meg néhányat: itt lesz a Dr. Bátorfi csapata, a Mugen Race Team Veloki, a Degavi Tipográfia, a Szekszárdi SZKE, a Veloroom Kecskemét, és természetesen a kelet-magyarországi egyesületek nagy része, köztük a nyíregyházi ViniBike KSE is. A határon túlról is érkeznek néhányan, közöttük mindenképpen meg kell említenünk a csíkszeredai Tusnad csapatát! Az osztrák Amplatz-BMC kontinentális csapatában versenyző Kusztor Péter és Pelikán János is tiszteletüket teszik a Balla Viktor Emlékversenyen.

– DKSI Média –

