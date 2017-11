Kottakalózok: rajzfilmmel a szerzői jogi ismeretterjesztésért

Az ötrészes sorozat egy állatok – Cali, a vegetáriánus hópárduc, Vic, a basszusgitáros kolibri, Steve, a frontsün és Pete, a színváltós gyík – alkotta zenekar életén keresztül enged bepillantást a szerzői jog mindennapjaiba.

A projektet megálmodó dr. Mezei Péter a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettese gondolta úgy, hogy a fiatal zenészeknek, dj-knek és elektronikus zenekészítőknek így tudja a legbefogadhatóbb módon megmutatni a zeneipart érintő jogi alapokat a demókészítéstől a turnéig.

– A rajzfilmsorozat jelentősége abban rejlik, hogy a lehető legegyszerűbben, mégis pontosan próbálja visszaadni a szerzői jog szerepét a zenei alkotómunkában. Sokan lebecsülik ennek a fontosságát, és kész tényként kezelik, hogy a „zene ott van”, bármikor és bárhogyan elérhető. A rajzfilm tulajdonképpen egy kísérlet e társadalmilag, gazdaságilag és jogilag is jelentős kérdés egyszerű, fogyasztható, színes bemutatására. Ha nem is várható el, hogy a rajzfilmünk hatására mindenki visszatérjen a lemezvásárláshoz, ugyanakkor a társadalom alapvető érdeke a tudatos fogyasztók körének a bővülése. Ezért ez a rajzfilm is tehet és tesz is.

Az alkotómunka az Igazságügyi Minisztérium által kiírt pályázat keretén belül, a szegedi InfoCopy diákkör tagjainak a bevonásával készült, a rajzfilmkaraktereknek pedig olyan zenészek adták a hangjukat, mint Temesi Bertalan, Lombos Márton vagy Garami Gábor. Mezei Péter hozzátette: már tervezik a folytatást.

– Komoly ötleteink vannak a folytatásra nézve. Még egy évadot látunk kivitelezhetőnek a zenepiacot illetően, ahol az epizódok még viccesebbek lennének és még közismertebb témakörökre reflektálnának. Ezt követően arra is kaphatók lennénk, hogy a szerzői jog és az információs társadalom egyéb területeire is kikacsintsunk. Karaktereink előéletébe bármi belefér.

– Kottakalózok –

Kottakalózok a YouTube-on.

