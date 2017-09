Kötőjel: Puska a falon

A magamutogatásnak, vagy félelemkeltésnek kicsit drága változata ez. De ezt a népe is tudhatja, bár ennek, érthető módon, nem tud hangot adni.

Mindez úgy kerül a koreai kísérletekhez, hogy a világ jelenlegi történetében ez a bizonyos puska a Koreában robbantgatott bomba vagy bombák. Ha Kim nem akar bombát robbantani, akkor mit csinál vele? Szilveszteri tűzijátékot durrant vagy odaadja az unokáknak játszani? Márpedig, ha bombát nem vetnek be éles helyzetben – igaz, ők kreálják az éles helyzetet – akkor miért kell az egész, kinek akarnak bizonyítani és mit? Azt vajon, hogy van atombombájuk vagy hidrogénbombájuk, vagy tudja az isten milyen bombájuk? Tudjuk, robbantás nélkül is! Akkor mire a hajcihő?

A diktátor ölre akar menni az Egyesült Államokkal? Kínával, Oroszországgal, netán a németekkel? (Volt már ilyenre példa a világtörténelemben.) Aligha számolhat nyerési eséllyel. Még a legcsekélyebbel sem! Akkor meg minek ez a nem olcsó mulatság? Mert, ugyebár azt nem gondolhatja – bár tudja az isten, hogy amúgy mit gondol – hogy a Fehér Ház lépcsője előtt, a Vörös Téren, Pekingben, netán Berlinben valaha koreai egységek fognak énekelve masírozni? Ugye nem. Akkor meg mi végre az egész? A magamutogatásnak, vagy félelemkeltésnek kicsit drága változata ez. De ezt a népe is tudhatja, bár ennek, érthető módon, nem tud hangot adni.

Attól joggal tarthatunk, hogy egyfajta világuralomról ábrándozik „a főnök”, annál is inkább, mert az atomhatalmak egyike sem gondol bevethető bombára, illetve, ha van valamelyiknek dugiban, annak „éles” használatára sem készül, mert nyilvánvaló, hogy akkor vége a világnak és az emberi civilizáció örökre kipusztul erről a planétáról. Amúgy is van gondunk elég! Ha csak a globális felmelegedést, meg a szakadatlan környezetszennyezést vesszük figyelembe, egy-kettőre beláthatja akárki, nem kell ide atomháború, már amúgy is pusztulófélben van a Föld!

Ezért ne lógassunk hát puskát evilági díszletünk falára, az emberiség éljen, ameddig csak élhető ez a bolygó!

– Réti János –

