Hurrá, szeptember!

A felelős személyek már egytől egyig ott szürcsölik reggeli kávéikat irodáik előszobáiban, ahol oly előszeretettel várakoztatják a jövevényt. Szóval, már jelen vannak teljes valójukban földi halandók számára is elérhető állapotban, mert megjöttek a Tiszáról, a Balcsiról, Thaiföldről, a Fidzsi-szigetekről, a Bahamákról, ahol természetesen üzleti tárgyalásokat folytattak, méghozzá olyanokat, amilyeneket az ellenségüknek, a konkurenciának sem kívánnak. Hogyisne! Még csak az kéne! Köszöntelek, szeptember. Most már nem halovány és törékeny titkárnők közlik velünk unott egykedvűen – felemelve kecses fejecskéjüket valamelyik szerelmi regényújság lapjaiból –, hogy főnökük (rang a fent említettekből kiválasztandó és behelyettesítendő) nincs június óta, és nem is lesz szeptemberig, legfeljebb hetente egyszer szokott benézni, de azt ő nem tudja, hogy mikor. Szóval, ez már a múlté. Köszöntelek, szeptember. Folyik a focibajnokság, játszanak a színházak és jönnek a diákok is! Fel- és leszállás közben hanyagul, sportos lezserséggel taszajtanak majd félre bennünket az ajtóból, miután már előzőleg oldalba vágtak hátizsákjukkal, amit addig a mellettünk utazó bordái között tartottak. A világ rendeltetésszerűen működik! Így, így kedveskéim, ez mindjárt más, rögtön megvan az utazás bukéja. Át nem adott, meg előre lefoglalt helyekkel, jól kihallható fülhallgatókkal, imitt-amott trágársággal vegyes hangoskodással. Köszöntelek, szeptember. Végre készülhetünk a fűtésre, és a több ezer forintos számlák kifizetésére. A ballonkabátokat meg a dzsekiket is ki kell váltani a patyolatból, hacsak azóta el nem árverezték őket. Hamarosan beragaszthatjuk a nyílászáró szerkezetek nem záródó réseit, de előbb meg kell javítanunk az asszony esernyőjét. Észrevesszük, hogy romlik az első befőtt. Sebaj: alig egy év és mehetünk szabadságra!

– Réti János –

