Kötőjel: Arany János-év

Mert, hogy Arany János Debrecenből indult kamaszként 1833-tól 1836-ig. Tizenhat éves koráig itt tanult és élt a kollégium diákjaként, aztán rövid színészkedése kezdődik, mígnem haza nem tér Nagyszalontára. Hogy a debreceni évek mennyi és milyen nyomot hagytak benne, kideríthetetlen, kétszáz év az kétszáz év!

Annál is inkább, mert a cívisváros igencsak büszke mindazokra, akik itt voltak vagy innen indultak. Voltak, illetve vannak ilyenek szép számmal, mert Debrecen mégiscsak a magyar kultúra és tudomány fellegvára! Volt és az a mai napig is. Kevés olyan híresség élt, illetve él az országban, akinek valamilyen kötődése ne lenne a városhoz.

Nem véletlen hát, hogy Arany János, a legnagyobb szókincsű magyar költő, akinek a balladái felülmúlják az angol balladákat is. Akinek Shakespeare fordításai szinte élvezetesebbek Shakespeare eredeti műveinél. Aki az akadémia titkára, majd főtitkára lett, ami nem fordult elő egyetlen más költővel sem. Aki elzengte a Radványi sötét erdőben holtan talált Bárczi Benő és titkos arája, Kund Abigél szerelmét, meg azt, hogy „Edward király, angol király” hogyan léptetett fakó lován, saját szemével meglátni, milyen is Wales tartománya? Mindezt akkor, amikor az ország Ferenc József fogadására készült.

Aki, tíz évig szinte nem írt verset, mert nem tudta feldolgozni Juliska lánya korai halálát, és nem volt egyetlen olyan költeménye sem, ami az érzelmeiről szólt volna. Nem írt szerelmes verset sem. Annál zárkózottabb, szemérmesebb volt.

Az számomra nem kétséges, hogy történtek Debrecenben megemlékezések az Arany János évfordulóról, de valahogy nekem hiányzik egy igazán elegáns, látványos irodalmi est a legjobbakkal, a színe javával… Mert, hogy ő volt Arany János! Ha elnéztem volna, akkor elnézést kérek mindazoktól, akiket illet.

– Réti János –

