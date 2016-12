Köszönet illeti olvasóinkat: valóra vált a nehéz sorsú sápi család álma

Néhány hete még aggódott Mező Csilla, lesz-e mivel befűteni az otthonukat e hosszú télen. Kedden pedig, amikor náluk jártunk, ontotta a hőséget a konyhai tűzhely és a szobában álló, kicsit megroggyant, hordozható cserépkályha.

Olvasóink emlékeznek talán, hogy december 10-én bemutattuk, miért ajánljuk figyelmükbe a Sápon lakó családot: a fél tüdővel élő, a nap 24 órájában műanyag törzsmerevítőt viselő, tízéves Nikit, valamint testvérét és szüleit. Sokan adtak volna bordásfalat, ami a kislány fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges. Kézenfekvő volt azt elfogadni, amit a helyi önkormányzat kínált, és fel is szerelték.

Nyilván a kislány sorsa és a szüleivel való együttérzés indította olvasóinkat arra, hogy egyéb adományokkal is segítsenek. A pénzátutalásoknak köszönhetően volt máris jó meleg a szobában, és remélhetően lehet egész télen.

Mivel az apa, Tokai Gyula Berettyóújfaluba jár dolgozni, a felesége, Mező Csilla intézi a család ügyeit. – Rönkfát vettem – mondja –, azzal jobban járunk! S mindjárt meg is beszéljük, hogy a hasított fa súlyát nehéz ellenőrizni. Igaz, a rönköt fűrészelni, hasogatni kell, de megéri.

Csevegésre azonban nincs sok alkalom, mert lassanként tele a szoba és a konyha is dobozokkal, szatyrokkal, mindenki izgatottan lát a bontogatáshoz. Szebbnél szebb könyvek, köztük újszerű állapotúak kerülnek elő, egy nagy alakúról pedig maga Ádám húzza le a fóliát, s nyitja ki, mert nem átlagos könyv az: a belenyomtatott munkagépeknek mozgatható részei vannak. Niki egyszerre két könyvet is magához szorít, és felkiált: ezeket egy nap alatt kiolvasom! Édesanyja, Csilla is örömmel lapoz fel egy földrajzi, majd egy történelmi tárgyút, megjegyezve, mindig szeretett olvasni, érdekelték ezek a témák.

Nem kell megvenni

Niki talál egy helyes kis műanyag kosárkát, amibe a kapott színes ceruzákat, filceket, krétákat rakja. De közben minduntalan felpróbál valamit: hol egy csizmát, hol egy felsőt. Kiválasztja, amiben legközelebb a klinikára mennek. A Tran-Co Hungary Kft. a család minden tagjának új lábbelit küldött, több olvasónktól pedig használt, de jó állapotú csizmát, cipőt kaptak!

Niki már kisebb manikűrös műhelyt nyithatna, annyi körömlakkot, festéket rakott össze az ajándékokból. Az egyik kis táska finom parfümöt rejtett. Nagy-nagy zsákból párna és drága pamuttakarók kerültek elő, máshol lepedőket, huzatokat találtunk, és egy új, gyönyörű kék plédet.

Tisztítószerek, edények, teljes étkészlet és nagy örömükre szinte kéttucatnyi evőeszköz kerül elő. Az asztalon kupacban áll olaj, rizs, száraztészta, liszt és más, tartós élelmiszer. Jelentős segítség, ha egy ideig ezeket nem a boltban kell megvenni. Csilláéknak ugyanis nincs autójuk, hogy városban, nagy üzletekben, az akciókat kihasználva, olcsón vásároljanak. Volt, aki a cikk megjelenése után elvitte őket Berettyóújfaluba, és bevásárolt nekik. Idén is az ajándékok között van a 86 éves Erzsike néni doboza, amelyet a maga által készített cérnametélttel töltött meg.

Már jóval több mint egy órája bontogatjuk a többnyire szépen leragasztott, gondosan összekötözött, néha levélkísérettel érkezett küldeményeket. Csilla fel is olvas egy szép karácsonyi üdvözletet, melyen az aláírás után ez áll: a Jézuska helyett! Aztán elmereng azon, hogy régen, amikor még Budapesten dolgozott, ilyen tájban ő is mindig képeslapokat válogatott, vásárolt, és küldött haza az édesanyjának, a rokonoknak.

Ádám eközben vissza-visszatér a távirányítós rendőr­autóhoz, amit valódi rendőrök igazi nagy rendőr­autóval hoztak el neki.

Kályhabontót keresünk

Mi, tovább kutakodva, az adományok között egy kenyérsütőre és egy porszívóra bukkanunk, ami szintén nagy szolgálatot tesz majd. Az ajtófélfánál műanyag vécéöblítő tartály vár sorára. Nem igazi karácsonyi ajándék, de kifejezetten kértük egy férfi olvasónktól, a Csilláék tartálya ugyanis használhatatlanná vált. Az említett olvasót az ragadta meg a cikkben, hogy a sápi házban a végét járja a hordozható cserépkályha. Felajánlotta egy nála kibontandó kályha csempéit. Boldogan fogadtuk, és a házaspárt is feldobta a hír: milyen nyugalom lenne, ha biztonságosan fűthetnének egy jó állapotú kályhával. Találtunk is egy távolabbi településen lakó szakembert, aki vállalta, hogy felépíti, ezért most olyan hozzáértő jelentkezésére várunk, aki ellenszolgáltatás nélkül, mintegy adományként kibontja a régi kályhát. A munka januárban lenne esedékes. (Aki ebben tud segíteni, a két ünnep között hívja fel e cikk íróját a +36–209–662–446-on.)

Emlékezetes marad

A konyhaasztalt már rokkanásig pakoltuk: a szekrényen mintás, füles bögrék sorakoznak, mindegyikben pár szem szaloncukor. Jó a hangulat, csak Ádám járkál mérgesen fel s alá. Elárulja, azon bánkódik, hogy az édesapja nem tudta beindítani a piros versenyautót, amit ugyancsak most kapott, és szintén távirányítású. A dobozban talált ceruzaelem ugyanis nem jó bele, vékonyabb kellene. Márpedig az autónak menni kell, még ma! Mivel ebben egyetértünk, apa és fia már indul is a boltba. Mi addig átadjuk Mező Csillának a borítékot, ami még egy kevés pénzadományt és jó szívvel küldött étkezési utalványokat tartalmaz, aztán végre magára hagyjuk a családot.

Nem kétséges, hogy ez a karácsony emlékezetes marad számukra. Még jobb érzés töltheti el azokat, akik bármilyen adománnyal hozzájárultak ehhez. Köszönet érte.

Külön köszönet illeti – az adományozás mellett a csomagok rakodását és elszállítását önzetlenül vállaló – hajdúszoboszlói RB Fitness Kft. fiatal tulajdonosait.

– Szabó Katalin –

Sáp – A gondos szülők erőfeszítései ellenére nagy szükség lenne jó szándékú idegenek segítségére.

