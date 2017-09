Köstner újra a kispadon!

Azok a régi szép idők! – sóhajthatnak fel a kézilabdázás kedvelői Nyíradonyban, amikor a 2008/2009-es idény jut eszükbe. Akkor a Tajtavill-Nyíradony együttese a honi bajnokság élvonalában szerepelt, s a 12 csapatos pontvadászatban a 8. helyet szerezte meg. Azt a gárdát Köstner Vilmos vezette, s most a korábbi tréner visszatért egykori sikerei helyszínére, s augusztustól ő irányítja az NB I/B-ben szereplő alakulatot.

A közös múlt ereje

– Gyorsan szeretném leszögezni, főállásban továbbra is a DVSC-nél dolgozom, szakmai igazgatóként főként az utánpótlásban folyó munkát felügyelem, illetve trenírozom az egyik serdülő csapatot. Viszont kaptam – nem először – egy felkérést Nyíradonyból, hogy irányítsam a felnőtt gárdát. Ábrók Zsolttal, a DVSC ügyvezetőjével egyeztetve, elfogadtam az ajánlatot, így nyártól másodállásban már Nyíradonyban is dolgozom. A helyi vezetők teljes bizalmukról biztosítottak, úgy érzem visszafogadtak, s ez lelkesít a munkámban – kezdte a beszélgetést Köstner Vilmos, aki elárulta, több egykori játékosa is csatlakozott hozzá.

– Heti 2-3 alkalommal járok ki Adonyba, a szakmai munkába az ificsapat edzője, Flaska Mónika segít be. A kolleginában nagyon bízom, három és fél évig volt a játékosom, jól ismerjük egymást, örömmel fogadta el a felkérésemet. Több egykori játékosom is Nyíradonyba igazolt, a legnagyobb fogás Kudor Kitti megszerzése volt. Megtudtam, az irányítóval nem újítottak kontraktust Dunaújvárosban, mivel a térde már nem bírta a komoly terhelést. Kitti ezután elkezdett készülni a civil életre, mint szakvizsgával rendelkező jogász. Szerencsére sikerült rávennem, hogy a munka mellett még kézilabdázzon az NB I/B-ben. Kudor nemcsak a képességei, hanem az emberi tulajdonságai miatt is nagy fogás a Nyíradony számára. Ez a szezon jó lesz arra, hogy kiderüljön, a klasszis irányító térde mennyire bírja azt a terhelést, amit a másodosztály jelent. Kitti elárulta, több ajánlata is volt, de a korábbi közös munkánk miatt bennünket választott.

Fiatal lokisták

Köstner Vilmos elárulta, Kudoron kívül még egy korábbi Loki-klasszis is csatlakozott a csapatához, Kőrizs-Sopronyi Anett személyében. A korábbi válogatott átlövő szülés és gerincproblémák után állt ismét munkába, így még kérdéses, hogyan bírja a szervezete a megterhelést. Amennyiben minden jól alakul, Sopronyival is szerződést kötnek.

– Az idei keretet 14 felnőtt és 4-5 ifjúsági játékos alkotja majd. Sikerült leigazolnunk a DVSC-TVP-ből kölcsönbe Bordás Rékát és Kenyeres Barbarát, kettős játékengedéllyel Molnár Noémit, Szabó Pannát, illetve Bíró Petrát, míg Bocska Boglárka végleg a mi kézilabdázónk lett – sorolta a tréner, aki a célokról is beszélt. – A Nyíradony tavaly kiesett volna az NB I/B-ből, ám különböző okok miatt mégis maradhatott ebben az osztályban. Most az a célunk, hogy biztosan bennmaradjunk. Ez egyáltalán nem lesz könnyű, mert a 14 csapatos bajnokságból 5 gárda kiesik. Bízom benne, hogy olyan kézilabdát nyújt majd az alakulat, amivel visszaszerezhetjük a sportág népszerűségét a városban.

