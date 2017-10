Kosarat kaphat a város, de nem bánkódnának rajta

Az utánpótlás tornák magyarországi rendezése érdekében a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) pályázik a sportág nemzetközi szervezeténél, amelyik november 2-án dönt arról, ki, milyen versenyt rendezhet.

Debrecen volt már házigazdája utánpótlás kontinenstornának, így U18 fiú (2008), U20 női (2012) és U16 női (2014) Eb-t is rendezett. Sőt, két éve a felnőtt női Eb egyik csoportjának mérkőzéseit is a hajdúsági megyeszékhelyen játszották, s ugyancsak 2015-től Debrecen a 3X3 kosárlabda kontinens- és világversenyek házigazdája is (tudják, ezt rendezik a főtéren, a Nagytemplommal a háttérben).

Ezekre tekintettel – már ha sikerrel pályáznak –, az MKOSZ elképzelései szerint Debrecen adna otthont valamelyik versenynek, feltehetően a Főnix Csarnok és az Oláh Gábor utcai Sportcsarnok révén. Pozitív nemzetközi elbírálás esetén a részleteket az országos szövetség és a cívisváros külön együttműködési megállapodásban rögzítené.

