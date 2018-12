Kósa Lajos: indokolatlan zavarkeltés

– 1990 óta vagyok országgyűlési képviselő, azóta ilyen még nem történt a parlamentben, mint szerdán. Az ellenzék bebizonyította: teljesen alkalmatlan arra, hogy bárkit is képviseljen, hiszen érdemi javaslatot egyet se adtak be a törvényhez – jelentette ki a Hajdú Online-nak Kósa Lajos, a Fidesz debreceni képviselője a túlóratörvény megszavazását követően, melyet az ellenzék obstruálással és botránykeltéssel igyekezett megakadályozni. Elmondta: az ellenzékiek arra sem vették a fáradságot, hogy egyetlen mondatot leírjanak, csak balhét akartak. Semmibe vették a parlament méltóságát, az ottani szabályokat, törvénytelenségek tucatját követték el. Ezzel azt sugallva, hogy mindent lehet ebben az országban, ám ez súlyos tévedés – fogalmazott.

Kósa Lajos szerint a most tiltakozó képviselők nem olvasták el a javaslatot, mert amit állítottak róla, az mind hazugság. Hangsúlyozta: továbbra is ötnapos lesz a munkahét, két pihenőnap marad, mindenki megkapja az előző hónapra vonatkozó pénzét a túlóráért is a hónap elején. – Nem változtattunk alapvetően a túlóra elrendelésének módján sem. Egyetlenegy változás van: kizárólag a dolgozók előzetes, írásbeli engedélyével lehet plusz 100 óra túlmunkát nekik elrendelni. Ez is csak akkor lehetséges, ha a 36 hónapos időelszámolási keretet a kollektív szerződés megengedi. Tehát kettős védelem működik. Az elől szerettük volna elhárítani az akadályt, hogy ha valaki több pénzért, többet akar dolgozni, azt megtehesse – emelte ki Kósa Lajos.

