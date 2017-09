Korszerűbb épületben a bagaméri közkonyha

A tormájáról híres faluból és a környező településekről is sok érdeklődőt vonzott a bagaméri falunap a hétvégén.

A hagyományoknak megfelelően most is látványos motorosfelvonulással kezdődött az esemény. A sportpályán felállított színpadon egész nap zajló programok kötötték le a vendégek figyelmét. A fellépők között voltak a nagyváradi színtársulat képviselői is, akik elbűvölő módon adták elő elbeszélő és énekes számaikat.

Ételt Érsemjénbe

A falunapnak volt azonban egy nagyon fontos mozzanata. Tasó László államtitkár, a térség országgyűlési képviselője átadta a 43 millió forintból – ebből 35 millió pályázaton nyert állami támogatás volt – felújított és használati eszközökkel felszerelt középületet, amelyben a községi konyha működik.

“Fontos lenne a határátkelő folyamatos működése.” Orvos Mihály

Az 1980-ban elkészült iskola korszerűsítése időszerű volt már. A tetőt lecserélték, új nyílászárókat tettek a régiek helyére, és elvégezték a falak hőszigetelését is. Ezáltal energiatakarékosabban, költséghatékonyabban működtethető a ház. A beruházás része volt a csaknem 15 millió forintos konyhai eszköz­beszerzés is. Ezzel a legmodernebb igényeket is kielégíti a közkonyha. Ez a beruházás – tájékoztatott erről is Orvos Mihály polgármester – azért is fontos, mert a bagamériak igénye mellett eleget tesznek az országhatár túloldalán lévő Érsemjén közétkeztetési kéréseinek is. Naponta mintegy 30–40 adag ételt szállítanak közúton a testvértelepülésre.

A faluvezető hangsúlyozta: már csak azért is fontos lenne a most csupán szombaton nyitvatartó határátkelő folyamatos működése, mert akkor a 30 kilométeres út helyett nyolc kilométert kellene megtenni Bagamérból Érsemjénbe.

