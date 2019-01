Környezetbarát szívószálak a Földért

Egyre több országban igyekeznek felhívni a figyelmet a mindennapokban elhasznált hatalmas mennyiségű szívószálra és az azok által okozott környezeti károkra. Egy átlagos szívóka használati ideje ugyanis körülbelül 20 perc, míg lebomlási ideje 500 év. A The Washington Post szerint csak Amerikában naponta 500 millió szívószálat használnak fel és dobnak el, ezzel a mennyiséggel 2,5-szer körbe lehetne tekerni a Földet. Annak, aki szeretné megóvni a környezetét, ugyanakkor nem szeretne lemondani a szívószálról sem, mutatunk pár alternatív megoldást.

Bambusz szívószál

Ezek a szívószálak közvetlenül a bambusz szárából készülnek, és könnyen moshatók. Nagy előnyük, hogy nem tartalmaznak semmiféle kemikáliát és festékanyagot.

Üveg szívószálak

A hajlított üvegből készült szívószálak használata egyszerűbb, mint az egyenes szívószálaké, hiszen így nincs szükség a pohár megdöntésére. Ezeket a szívószálakat Bali szigetén készítik, hogy ezzel is támogassák a helyi hulladékcsökkentési törekvéseket – olvasható a gasztrohos.blog.hu oldalon.

Papír szívószál

Az egyszer használatos papír szívószálak 100 százalékban komposztálhatóak.

Acél szívószál

Az Eco at Heart szívószálai tartósak, könnyen tisztíthatóak, és bárhova magunkkal vihetjük táskánkban anélkül, hogy a rozsdásodás miatt kéne aggódnunk.

Pohár szívószállal

Az újrahasználható palackok és poharak beszerzése szintén újrahasználható szívószállal és pohártetővel egyszerű módja annak, hogy elkerüljük a műanyag szívószálakat, és mégis ugyanazt az élményt nyújtják.

Szívószál nélkül

Sokszor a szívószál felesleges is, és egyenesen a pohárból is elfogyaszthatjuk italunkat. Azonban a szívószálakra tervezett pohártetők esetében nehezebb dolgunk van (például shake-eknél, jegeskávéknál), de már ezt is egyre több márka próbálja kiküszöbölni, olyan pohártetők alkalmazásával, amelyekhez nem szükséges szívószál. Például az egyik legnagyobb kávézólánc is tesztelt már egy úgynevezett „felnőtt csőrös poharat” a jegeskávéjukhoz, és remekül működik a dolog.

