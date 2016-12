Kori koncerttel hangol a karácsonyra

– Mivel általában a karácsony előtti hétvégén szoktunk játszani a P. Box-szal Debrecenben, ezért egy kicsit mindig arról szól az ünnep, hogy erre készülünk, ráadásul most csak egyetlen nappal korábban lépünk színpadra – nyilatkozta lapunknak az Acoustic Gallery, az Omen és a P. Box zenekar énekese, Koroknai Árpád. – Ezért az ajándékvásárlás terhe a feleségemre hárul. De a szenteste és az utána következő napok már a családé. Ilyenkor nálunk is zajlik a szokásos „búcsújárás”, egyik családtól a másikig. Az idei amiatt izgalmasabb, hogy a kisfiamnak ez lesz az első karácsonya, s bár ő még nem sok mindent fog föl az ünnepből, de nagyon kíváncsi vagyok, miként fog reagálni a feldíszített fára és a gyertyagyújtásra. Természetesen én is karácsonyi hangulatban vagyok és 24-én már csakis erre koncentrálok, de most pont előző estére esik a buli, úgyhogy csak utána kezdődhet a családi ünnep, s ezt a szeretteim persze el is fogadták. Ilyenkor nálunk is következik a „habzsidőzsi”, sajnos tudom, hogy minimum 3-5 kiló felszalad az emberre, egyszerűen nem lehet kikerülni a sok finomságot. Ám amióta már nem iszom, legalább az alkohol nem terheli a szervezetemet. Mivel a rokonságnak a kilencven százaléka debreceni, ezért szerencsére utaznunk nem kell, ez nem veszi el az időt az ünnepből.

Különleges meglepetés

A „Kori” által említett fellépésre pénteken kerül sor a Roncsbárban.

– Amiatt lesz különleges ez a koncert az idén, mert 15 évvel ezelőtt jelent meg a Cserháti Pityi által összehozott új formáció első minialbuma, az Újra nyitva című. Erről valószínűleg minden dalt eljátsszunk majd, csupán egy tétel, ami kérdőjeles. Emellett elővezetünk olyan nótákat is, melyeket még nem játszottunk sosem élőben. A Facebookon indítottunk többek között egy olyan szavazást, mely arról szól, az egyes lemezeinkről melyek a kedvenc dalaik a rajongóinknak. Egyébként meglepő eredmények születtek, de azért meglepetés, hogy ne áruljak el mindent. Nyilván a tavalyi albumunk, a Mindenek felett számai is megjelennek majd a repertoárban.

A zenész azt is elárulta, miért olyan különleges számára az évzáró koncert.

– Mivel mindannyian a régióból származunk, nekünk a debreceni buli a legfontosabb. Hazai pálya, rengeteg az ismerős, azért is kiemelt jelentőségű. Egyfajta felfokozott elvárás érezhető a közönség részéről ilyenkor, valahol azért is, mert tényleg jó bulikat szoktunk csinálni itthon – mondta Koroknai Árpád, hozzátéve, hogy amolyan összefoglalója is lesz az esztendőnek ez a buli, ezért különleges repertoárral készül a P. Box péntekre.

