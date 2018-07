Kórházi fertőzés ellen a higiénia az alapvető

Elég csak a kórház járóbeteg-szakellátására érkezni, máris potenciális fertőzöttnek tekinthető az ember. Mégis, például a Biharban és a Sárréten élő mintegy 90 ezer lakos bent fekvő egészségügyi ellátásáért felelős berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházban az elmúlt 10 évben nem volt kórházi járvány. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések csak szórványosan fordulnak elő – mondta el Muraközi Zoltán igazgató.

Hangsúlyozta: azért, hogy ez így maradjon, s a fertőzések terén javulás történjen, a betegek és a látogatók is nagyon sokat tehetnek. Például betartják a köhögési, tüsszentési etikettet, az alapvető higiéniai szabályokat.

Az is csökkenti a fertőzésveszélyt, ha a beteg kevesebb időt tölt a rendelésen, tehát időpontra érkezik.

A kórház vezetősége a higiénia terén is biztosítja a jogszabályban foglalt személyi és tárgyi feltételeket, és megköveteli, megkövetelteti az előírások, szabályok, szakmai irányelvek betartását – jelentette ki Muraközi Zoltán, a Gróf Tisza István Kórház igazgatója.

A kórházi fertőzések kockázatcsökkentésének egy igen egyszerű módjával folytatva, hangsúlyozta: – Aki a járóbeteg-szakellátásra érkezik, potenciálisan fertőzöttnek tekintendő, így a fertőzésveszély az időpontfoglalásokkal valamelyest csökkenthető; elkerülhetőek a zsúfolt várók, amik pozitívan befolyásolják ezt a kérdést.

A tájékoztatás a legfontosabb

Azért, hogy az egészségügyi intézményben megforduló beteg, látogató a fertőzést illetően a lehető legnagyobb biztonságban legyen, a kór­ház­igazgató az egyik legfontosabbnak a betegek tájékoztatását tekinti. Különösen igaz ez az influenzaszezonban. Nemcsak az a fontos, hogy mossanak kezet, hanem az is, hogy megértsék, miért fontos ez, valamint hogy hogyan és mivel kell ezt megtenniük. Lényeges a megfelelő köhögési-tüsszögési etikett betartása, és talán az egyik legfontosabb: a védőoltások hangsúlyozása. A szakrendeléseken és a fekvőbetegosztályokon folyamatosan figyelik a kézhigiénét. Ezen a fertőtlenítőszerek fogyását, beavatkozások és ápolási napok számának monitorizálását értik. A szakrendeléseken a betegek megfelelő tájékoztatása a legfontosabb.

Muraközi Zoltán kitért arra is, hogy a bent fekvő betegek különböző szociokulturális közegekből érkeznek más-más szokásokkal, higiénével. Az általános higiénés szabályok betartása nagyban csökkenti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseket.

– Sajnos egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés mindig is volt és lesz is – jelentette ki a kórház vezetője. – Ennek egy bizonyos része előzhető meg csupán, egyes tanulmányok 30–50 százalékot írnak. Az egészségügyi személyzet hiába tesz meg mindent a betegért, a betegnek is meg kell tennie mindent a gyógyulásáért: kézmosás, köhögési etikett, megfelelő táplálkozás, tisztálkodás, orvosi és ápolói utasítások betartása.

– A legtöbbet az egészségünkért mi magunk tehetünk – hangsúlyozza a kórházigazgató. – A betegeknek vigyázniuk kell a kórházi környezetre (fürdők, wc-k, bútorzatok, eszközök), és belátással kell lenniük a dolgozók terhelhetőségére is. Az egészségnek csak 30 százaléka múlik az egészségügyön. A többi genetika és életmód. A beteg részéről nemcsak az a kérdés, miért nem gyógyítanak meg, hanem az is: mit tett meg annak érdekében, hogy ne legyen beteg, vagy azért, hogy meggyógyuljon.

A beteglátogatási, kapcsolattartási jog kiterjesztése esetenként nagyban növelheti a fertőzések kockázatát, és nemcsak a látogatott beteg, hanem a betegtársak irányában is. Fontos, hogy – főleg járványveszélyes időszakban, de azon kívül is – csak magukat egészségesnek tudó hozzátartozók látogassanak.

Folyamatosan ellenőrzik

Muraközi Zoltán kitért arra is, hogy a kézhigiéné a leghatásosabb fegyver a kórházi fertőzések megelőzésében. Az egy ápolási napra eső kézfertőtlenítések száma az elmúlt években több mint a duplájára nőtt. Ha azonban beteget észlelnek (még ha az tünetmentes is), minden esetben elkülönítik, s az esetekről feljegyzés készül. Ezeket szigorúan veszik, és folyamatosan ellenőrzik. Az antibiotikum-készletet a helyi rezisztenciaviszonyok figyelembevételével folyamatosan frissítik.

Környezeti bakteriológiai mintavételeket végeznek a takarítás és fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére. Minden területen évente többször van kórházhigiénés ellenőrzés, és a dolgozók kötelező oktatáson vesznek részt. Tanulók és új dolgozók csak oktatást követően kezdhetik meg a gyakorlatot.

Az intézetben mikrobiológiai leleteket figyelő rendszer is működik. A pozitív leleteket átnézik, hogy azok az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések-e. Minden kórházi fertőzésről adatlapot töltenek ki, s azokat orvos és ápoló hitelesíti.

– Minden bent fekvő egészségügyi intézményben van kórházi fertőzés, így a mi kórházunkban is. Számuk egyelőre alacsony, és mi mindent megteszünk azért, hogy ez tovább csökkenjen – zárta gondolatait Muraközi Zoltán kórházigazgató.

– Kovács Zsolt –

A Gróf Tisza-kórházban egy százalék alatt van

Az elmúlt 10 esztendőben nem volt kórházi járvány a berettyóújfalui kórházban. Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések csak szórványosan fordulnak elő.

Minden osztályon van kijelölt orvos és szakdolgozó, akik jelentik a kórházhigiénés csoportnak a detektált fertőzéseket. Az intézetben a jelentett gyakoriság egy százalék alatti. Döntő többségében légúti fertőzések voltak, valamint húgyúti, véráram- és sebfertőzések.

Ugyanakkor az igazgatótól megtudtuk: gondot okoz az olyan, több antibiotikummal szemben ellenálló kórokozók megjelenése, amelyek az otthoni, kontrollálatlan gyógyszerhasználattal, indokolatlan antibiotikum-kezeléssel alakultak ki.

