Körforgásban a természet újjászületésével

Melegben jólesik a kellemes szélfúvás, de ha metszővé válik, védeni kell a nyakat, a vállat, és annak nagyon érzékeny hátsó részét. Meleg sál viselésével, a napi hőmérséklethez igazodó öltözködéssel már sokat tehetünk a tavaszi megfázások, influenzák elkerülése érdekében.

Zöldbe borul a természet

– A szeleknek két fajtája ismert: a külső a természetből jön, a belső pedig a testben keletkezik, de ez nem azonos a bélgázokkal, erre a máj érzékeny. A „belső szél” könnyen okozhat a testben ide-oda vándorló merevséget, dermedtséget, zsibbadtságot, rángásokat, görcsöket, fájdalmakat, valamint esetlenséget, ügyetlenséget – magyarázza dr. Harsányi Edit Marianna.

A kínai filozófia szerint, a tavasz a fa elemhez tartozik. A természet újjászületése szemet gyönyörködtető. Bimbóznak a fák, nyílnak a virágok. A látvány bennünk is új energiákat indít el. Érdemes feltöltődnünk a fénnyel, a zöld színnel. A természet újjászületését az évszakkal együtt mi is átéljük.

Aki ezt a körforgást nem érti, könnyen depressziónak véli a téli visszahúzódást. Pedig ez a négy évszakban élő ember sajátossága. Ehhez alkalmazkodni tavasszal könnyebb, télen nehezebb. A zöld színt szeretjük a természetben, de a testünkben is van zöld szerv, az epe. Ez a fajta zöld a féltékenységet, az irigységet gerjesztheti, ha nem tartjuk kordában. Aki a zöld színt különösen kedveli, vagy nem igen szereti, mindkettő arról szól, hogy a fa eleme kiegyensúlyozatlan és megjelenhet az arcon az enyhe zöldes elszíneződés.

Nem csak vitaminhiány lehet

A máj a „ravasz tavasz” másik kulcsszerve. A fiatal facsemete jó példája a jól működő májnak. Zöld és rugalmas, de a földben mélyen, stabilan ver gyökeret. Nedvei frissek, életerősek, mint az egészséges és tiszta vér. Szél sem billenti ki egyensúlyából, hajlik, mint a nádszál.

Pont úgy, mint a harmóniában lévő ember. Energiája átjárja az egész testét és sugárzik tőle. Viszont, ha a máj energiája pang, akkor törékennyé, fásulttá, rugalmatlanná válhatunk mind testileg, mind szellemileg. Különös hangsúly tevődik tavasszal a napszakok ritmusára. A tavaszi fáradtság nem csak a vitaminhiányról szólhat. Ügyeljünk a kielégítő alvás minőségére. Jelzés értékű lehet, ha valaki este korán elalszik, sőt már napközben is várja az éjszakai nyugodalmat, illetve rendszeresen felébred éjjel 1 és 3 óra között – jelezheti, nincs rendben mája működése. Ugyanis az este tizenegy órától a hajnal háromig tartó időszak a fa elem szerveinek a regenerálódásához kell.

Például, ha este tizenegy órakor nem alszunk el, nem vagyunk vízszintben, akkor a vér nem képes tisztulni, méregteleníteni, nem tud a májba menni. Ha közvetlen lefekvés előtt tornázunk, a vér az izmokba megy, ha olvasunk, sokáig tévézünk, akkor az agyba áramlik. Ezekben az esetekben a máj nem tudja ellátni a feladatát, a vér megtisztítását, megújítását, és ne csodálkozzunk, ha reggel fáradtan ébredünk.

Segíti a májműködést

Tőlünk délre fekvő államokban az articsóka kicsit kesernyés, fészkes virágzatát rendszeresen fogyasztják az emberek akár főételként, kiemelkedően jó májsegítő hatása miatt, a cinarin nevű vegyület hatóanyagának köszönhetően. Tudományos kísérletekkel bizonyítottan segíti a máj méregtelenítő funkcióit. Szárított formában jelentősen veszít a hatékonyságából, ezért folyadékos formát érdemes keresni, ha már rászánjuk magunkat a fogyasztására, kissé fanyar ízvilága miatt. Ekkor a sportolás is más élmény lesz, a tavaszi felkészülés öröm és nem sérülések sorozata.

A hang, akár a kukta

A fa elemhez kapcsolódó hang a kiabálás. A máj a düh, a harag szerve is, tehát érthető, hogy a dühös ember nem fog halkan beszélni. A hangot a kuktafazékhoz lehet hasonlítani. Csendben fő benne az étel, majd ha a nyomás eléri a kritikus mértéket, akkor kilő. Így viselkedik az egyensúlyban megbillent ember is. Vannak, akik az egyszerű, hétköznapi beszélgetésben is jóval hangosabbak, mint az átlag. Ők a „máj típusú” egyéniségek. Akik magukra ismernek, tudniuk kell, hogy vannak teendőik ezen a téren. Javasoltak számukra a stressz­oldó technikák, az önelfogadás gyakorlása. A körmünk állapota is rámutat az inaink állapotára. Amennyiben elszíneződések vannak rajta, felszíne hullámos vagy töredezett, akár lap szerint hámlik, szintén arra figyelmeztet, hogy a fa elemünk segítségre, támogatásra szorul.

– Kiss Erzsébet –

A jótékony testmozgás

A rendszeres testedzésre minden korosztálynak szüksége van, ám fontos a mozgást gondos bemelegítéssel kezdeni. Ugyanis a szél, a hideg, a máj állapota jelentősen befolyásolja az inak állapotát. Amennyiben nem figyelünk ezekre a szabályokra, bekövetkezhet a sérülés, ami időlegesen visszaveti a fejlődést. A bemelegítés mindenképpen mozgással, melegítő, lazító krémekkel történjen, és mindemellett szánjunk kiemelt figyelmet a megfelelő étkezésre is.

A különféle sportok közül a jógát, tai-chit, qi-kungot, futást, karatét lehet beiktatni az életvitelbe.

