Koreai-félsziget – A The Wall Street Journal értesülése szerint megszakítják az amerikai-dél-koreai közös hadgyakorlatot

Internetes oldalán a lap “Az Egyesült Államok meghajol Szöul kérése előtt és nem tartják meg a hadgyakorlatot” címmel, meg nem nevezett forrásokra hivatkozva közli információit.

A hadgyakorlat megszakításáról – a lap értesülése szerint – Donald Trump elnök már a hét elején döntött, miután a dél-koreai kormány aggodalmakat fogalmazott meg, attól tartva, hogy az amerikai-észak-koreai csúcstalálkozó előtt a hadgyakorlat fölösleges feszültséget szítana.

Észak-Korea a hét elején Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető június 12-ére Szingapúrba kitűzött csúcstalálkozójának lemondásával fenyegetett a jelenleg zajló amerikai-dél-koreai hadgyakorlat miatt. Phenjana a- csúcstalálkozó lemondásával fenyegetőzött arra az esetre is, ha az Egyesült Államok továbbra is azt követeli tőle, hogy teljesen mondjon le nukleáris fegyvereiről.

A The Wall Street Journal emlékeztet rá: az amerikai kormányzat többször is hangsúlyozta, hogy mindaddig fenntartja a maximális gazdasági és katonai nyomást Észak-Koreára, amíg Phenjan teljes körűen fel nem számolja atomfegyver-programját és rakétakísérleteit. A lap szerint Dél-Korea állítólag kérte, hogy ne tartsák meg hadgyakorlatot. A kérést Washington nyilvánosan nem kommentálta.

A hadgyakorlaton részt vettek volna B52-es bombázók is, az Egyesült Államok Csendes-óceáni Parancsnokságának (PACOM) egyik, szintén neve elhallgatását kérő tisztje azonban a The Wall Street Journalnak most úgy nyilatkozott: a B52-sek folyamatosan a térségben tartózkodnak, s e jelenlét részeként időnként részt vesznek közös hadgyakorlatokon is.

Az amerikai bombázók és tengeralattjárók telepítését a Koreai-félsziget körül egyébként Dél-Korea kérte még tavaly, miután Észak-Korea egy sor nukleáris és rakétakísérletet hajtott végre. James Mattis amerikai védelmi miniszter és dél-koreai kollégája 2017 októberének végén a Pentagonban (védelmi minisztériumban) jelentette be, hogy az Egyesült Államok “stratégiai fegyverzetét Dél-Korea rendelkezésére bocsátják”.

Csütörtökön Megan A. Schafer alezredes, az Egyesült Államok Csendes-óceáni Parancsnokságának egyik szóvivője bejelentette, hogy két B52-es bombázó kiképző gyakorlatot tartott japánokkal Okinawa mellett, de az amerikai gépek már vissza is tértek Guam szigetére.

– MTI –

