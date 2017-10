Korábban még nem kapott ennyi pénzt Hajdúsámson

Amellett, hogy a várost közvetlenül érinti a hazai forrásból 8,3 milliárd forintért megvalósuló 471-es elkerülő út megépítése, további összesen 1,6 milliárd forint támogatást kap uniós forrásokból. Ezt Tasó László, a térség országgyűlési képviselője jelentette be szerdai tájékoztatójukon, melyről a várost északnyugatról elkerülő út építése kapcsán már beszámoltunk. Akkor ismertették a többi fejlesztési elképzeléseket is, melyekre most már megkapták a támogatási határozatot is.

A város polgármestere, Antal Szabolcs úgy fogalmazott: egységnyi idő alatt ennyi támogatás még nem érkezett a városba. Kiemelte, valamennyi – köztük a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra (TOP) – beadott pályázatuk kedvező elbírálásra talált. Ezt követően ismertette azokat a fejlesztéseket, melyeknek többségére már rég égetően szüksége volt a városnak.

Így épülhet meg 103,7 millió forintból a két városrész, Martinka és Sámsonkert lakosainak régi óhajára az egészségház, melyben gyermek-, felnőtt- és háziorvosi rendelő, valamint védőnői szolgálat kap helyet.

Helyi gazdaságfejlesztésre csaknem 40 millió forintot nyert a város, és ebből az egyébként is országosan élenjáró közmunkaprogramot bővítik. A megnövekedett mennyiségű termény tárolására raktárt építenek.

Fotó: Matey István

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ helyi kirendeltségének épületét 180 négyzetméterrel bővítik mintegy 80 millió forintból, így kialakítva egy, az ügyfelek és a dolgozók számára modern, magas felszereltségű telephelyet.

Vízgyűjtő terület bel- és csapadékvíz elvezetésére 200 millió forintra pályázott a város, az érintett utcák: a Vámospércsi, a Liszt Ferenc, a Bodzás, a Zöldfa, a Görbe, a Szabó Pál, a Kút, a Jókai, a Szondi, az Ady Endre, a Harangi, a József Attila, a Hársfa, a Táncsics, a Vörösmarty, a Nefelejcs és a Virágos.

A Szathmári utcai bölcsőde udvarának korszerűsítése 32,4 millió forintból valósulhat meg.

Öt önkormányzati épület energiaellátását oldják meg napelemekkel, illetve a Sámsonkerti iskola épületének energetikai korszerűsítésére használják fel azt 113 millió 458 ezer forint, amit TOP-os forrásból nyertek. A legnagyobb támogatást a zöld város kialakítására kap Hajdúsámson, a 460 millió forintból két utcarészt leaszfaltoznak, valamint új, fedett piacteret, illetve kiszolgálóteret alakítanak ki. Szegregált területek felszámolására 40 milliót, az ASP központhoz kapcsolódásra 9 millió, az Európai Mobilitási Hét autómentes nap programjaihoz csaknem 277 ezer forintot kap az önkormányzat. Ezen kívül egy műfüves pálya is megépül a városban a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatási programjában.

HBN–ÉP

Támogatják a nőket

Nők a családban és a munkahelyen címmel hirdette meg azt a programot a kormány, amelyhez a hajdúsámsoniak is csatlakoztak, és 200 millió forintot nyertek a megvalósításhoz.

Ez elsősorban a gyermekvállalási hajlandóság növelését, a munkavállalás megkönnyítését, a munkaerőpiacra való minél gyorsabb visszatérést célozza. Ennek érdekében a városban létrehozták a Női Információs Szolgáltató Központot, és különböző képzéseket indítanak a munkába állni igyekvő kisgyerekes anyáknak, akiknek a képzése alatt a kicsinyeik felügyeletéről is gondoskodnak szükség esetén.

