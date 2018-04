Kora nyári időben rajtolt el a kerékpáros Diákolimpia

A versenynek otthont adó országúti pálya ezen a szombati napon reggeltől késő délutánig a kerékpárosoké volt, teljes útzár mellett. Összesen 156 nevezés érkezett a versenyekre, és a díjazottak száma sem volt csekély, mivel az MDSZ szabályai szerint mind a 6 korcsoportban külön igazolt és amatőr kategóriákban lettek értékelve a résztvevők, természetesen nemek szerint. Vagyis időfutamban így elméletileg 24, mezőnyversenyen az I. korcsoport híján (itt ez a szám nem kerül megrendezésre) 20 kategóriában hirdetett volna dobogót a rendezőség, bár jellemzően a fiatalabb korcsoportok itt-ott hézagosak voltak, tehát 2-3 kategória kimaradt. A diákok érem és oklevél díjazásban részesültek, emellett a mindkét versenyszámban induló versenyzők a futamaik után kapott pontok alapján összetett versenyben is értékelésre kerültek.

Eredmények – Időfutam – Letöltés itt!

Eredmények – Mezőnyverseny – Letöltés itt!

Az egész országból érkeztek diákok a versenyre, többek között Nagykanizsa és Győr iskolásai is képviselték városukat. Természetesen a debreceni fiatalok, köztük a rendező egyesület versenyzői is szép számmal vettek részt. Mindkét versenyszám izgalmas küzdelmet hozott, időfutamban különösen szép eredmények születtek, az itt jól szerepelt fiatalok a hazai kerékpársport főszereplői lehetnek az elkövetkező években. Többen közülük már korosztályos magyar bajnokok, utánpótlás válogatott kerettagok, sőt a debreceni Kiss Hunor tavaly már az Országúti Kerékpáros Világbajnokságon is szerepelt az ifik között. Az MDSZ hírei szerint a Marokkóban rendezett 2018. évi ISF Gymnasiade versenyen (középiskolás világbajnokság) május 2. és 9. között Honos Csenge, Buzsáki Virág és Bajorfi Eszter fogják az országúti kerékpár szakágban képviselni hazánkat.

Fotó: Németh János

Az időjárás szinte nyári meleget hozott, a versenyek zavartalanul folytak egész nap. A mezőnyversenyen alkalmazott chipes időmérés mellett technikai újdonság volt az időfutam eredmények monitoron való azonnali megjelenítése, emellett kísérleti élő YouTube-közvetítés is volt.

A Diákolimpia lebonyolítását többek között 25 önkéntes, 6 polgárőr, 1 mentő, 5 rendőr, 3 járőrkocsi támogatták. A rendezőség köszönetét fejezi ki Bocskaikert Önkormányzatának, továbbá mindazoknak a testnevelőknek, akik diákjaikat a sport, és azon belül a kerékpározás szeretetére nevelik!

– DKSI –

