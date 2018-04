Könyvjelző extra: „Kálvin nevében…”

Elsősorban novellistaként, regényíróként, színpadi művek szerzőjeként ismerte meg az olvasóközönség; az utóbbi években több történelmi (kötődésű) regényt vehettünk kezünkbe tőle, illetve láthattunk a színen. Az idén 82. életévében járó, református családból származó, lelkész felmenőkkel is rendelkező író jeles kálvinista hitszónokok arcélét is megrajzolta a széppróza tollával. A legutóbb a Számadással Istennek tartozom című műve illeszthető e sorba, mely az első magyar nyelvű regény Kálvin Jánosról, ráadásul ünnepi alkalommal, a reformáció 500. jubileumi évében látott napvilágot, tavaly nyáron. Nem meglepő hát, hogy maga az író is úgy véli – mint telefonbeszélgetésünkkor kiderült –: részint „Kálvin nevében” vette át a József Attila-díjat. Azaz nyilvánvaló: a genfi prédikátorról írott műnek döntő szerep jutott abban, hogy szerzője kiérdemelje az elismerést.

Tóth-Máthé Miklós úgy tapasztalja: könyvét a megjelenés óta folyamatosan keresik az olvasók. Ehhez kapcsolódóan friss fejlemény, hogy – a Kálvin Kiadó honlapján közzétett híradás szerint – a kötet újra kapható. Az író egyébként szívesen „megmérettetné” a Kálvin-portrét külföldön: mint elmondta, érdekelné, hogyan fogadnák német nyelvterületen.

A regényből drámaváltozat is született; első része tavaly látott napvilágot a Confessióban, a Magyarországi Református Egyház figyelőjében, a második pedig megjelenés előtt áll, ugyanebben a folyóiratban.

