Könyv jelent meg a footgolf szövetség volt alelnökének leukémiával szembeni harcáról

Hankó Péternél 2016 elején diagnosztizáltak leukémiát, a betegséggel küzdve blogírásba kezdett. Ebben fanyar humorral, életigenléssel írta meg kálváriáját, történetét. 2016 augusztusában a csontvelőátültetés után szervezete feladta a harcot egy fertőzéssel szemben – hangzott el a kötet vasárnapi bemutatóján.

Hankó Péter emlékére a szövetség vasárnap nemzetközi emlékversenyt rendezett, a játékosok a Kisorosziban található Magyar Golf Club Fekete és Albert pályájának 18-18 szakaszát teljesítették. A Hangya Peti Emlékverseny a World Tour sorozaton 250 pontos besorolású, világranglista pontokért is zajló verseny, amelyet az OTP Fáy András Alapítvány is támogat. A Magyar Footgolf Szövetség volt alelnökének szeptember 7-i születésnapjához közel eső hétvégén minden évben meg kívánja rendezni a Hangya Peti Emlékversenyt. A verseny jótékonysági esemény is, minden játékos után a szövetség 1000 forintot utal át a Hangya Peti Szeretetbanknak.

– MTI –

