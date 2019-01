Könyv-­jelző: rózsaszoba és szerelem

A rózsaszoba titka

Pauline Peters

London, 1907. Victoriára ragyogó jövő vár az újságíróval, Jeremy Ryderrel. És ugyan a lány családja nem nézi jó szemmel kapcsolatukat, Victoria mindennél jobban szereti őt. Ám miután Jeremy ellen merényletet követnek el, a férfinak el kell tűnnie. Biztonsága érdekében Vic­toria így arra kényszerül, hogy Coblenzbe utazzon a nagymamájához. Útja során találkozik a fiatal orosz orvossal, Levvel, aki Jeremyt ellátta a merénylet után. A lány nem is sejti, hogy hamarosan közelebb kerül a doktorhoz, és azt sem, hogy éppen annak a gyilkos összeesküvésnek a középpontjába csöppen, amely még Londonban vette kezdetét…

Love & Luck

Jenna Evans Welch

Addie Írországba utazik, nagynénje extravagáns esküvői helyszínére, azt remélve, elfelejti végre, milyen szörnyűséget tett a nyáron. Most szomorú, mert összetörték a szívét, ráadásul tettével még a jövőjét is veszélyezteti. Ian, a bátyja azonban nem hagyja annyiban a dolgot, állandóan nyaggatja, hogy mondja el végre az igazságot, s ez folytonos veszekedéshez vezet a valaha elválaszthatatlan testvérek között. Addie alig várja, hogy meglátogathassa a barátnőjét Olaszországban. Amikor aztán Addie rábukkan a szokatlan útikalauzra, az Írország a vigasztalhatatlanoknak egyik kallódó példányára a szállodai könyvtár poros polcán, végre képes lesz megszabadulni nyugtalanító gondolataitól. Aztán változás áll be az utazási terveikben. Addie hirtelen egy fergeteges, a Smaragdszigetet átszelő autós utazás közepén találja magát a világ legeslegkisebb járművében Iannel és annak tagadhatatlanul helyes, ír akcentussal beszélő barátjával, Rowannel. Ahogy a trió elhalad a lélegzetelállító zöld dombok, a számtalan várkastély, és a sok, tündérmesébe illő erdő mellett, Addie reméli, hogy az útikalauza nemcsak az összetört szívét fogja begyógyítani, hanem a bátyja és közte is helyreáll a béke. Hacsak el nem tévednek végérvényesen valahol útközben.

