Könnyűzenei Napok a Zeneművészeti Karon

Az egyetemi kötődésű Android zenekar koncertjével kezdődik a háromnapos programsorozat a Zeneművészeti Kar Liszt termében. Az 1980 őszén, az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetemen alakult együttes Dudás János (gitár, ének), Mező Orbán (ütőhangszerek), Nikolin Zoltán (basszusgitár, ének) és Tőzsér József (billentyűs hangszerek) felállásban lép színpadra pénteken 19 órakor. Vendégként közreműködik Létmányi István (gitár).

Az Android egyedi hangzásvilága ötvözi a progresszív rock, a klasszikus rock, a népzene és a klasszikus zene elemeit. Az elmúlt tíz év alatt három nagylemezt jelentettek meg, melyekkel a régió hét országában koncerteztek.

A péntek este még egy csemegét kínál: ősbemutatót tart a Könnyűzenei Napokon a 2016-ban megújult Djabe zenekar, melyet a debreceni Égerházi Attila alapított 23 évvel ezelőtt. Barabás Tamás (basszusgitár), Nagy János (billentyűs hangszerek), Kaszás Péter (dobok), Koós-Hutás Áron (trombita) és Égerházi Attila (gitár) legújabb, Flow címmel megjelent albumát mutatja be 20:30-tól.

A New Dimensions Update Live tavalyi koncertfelvétele, illetve a Steve Hackett & Djabe: Summer Storms And Rocking Rivers és a Djabe & Steve Hackett: Life Is A Journey –The Sardinia Tapes című kiadványok után ez a jelenlegi formáció első stúdióalbuma.

A debreceni Zeneművészeti Kar komolyzenei képzésében részt vevő, könnyűzene iránt is érdeklődő hallgatók is bemutatkoznak a Könnyűzenei Napok keretében, szombaton 19 órától két zenekar ad ízelítőt kedvenc dalaiból a Liszt teremben. A programsorozat utolsó estjén, vasárnap pedig a februárban indult könnyűzenei kurzus résztvevői tartanak szemeszterzáró gálakoncertet.

A Debreceni Egyetem és a Kőbányai Zenei Stúdió országosan egyedülálló, szabadon választható tárgyként meghirdetett kurzusát csaknem harmincan végezték el. A belőlük összeállt három zenekar a magyar és a külföldi rocktörténet ismert dalaiból válogat majd, illetve meglepetésként oktatóik, a mai rockélet ismert személyiségei is színpadra lépnek a vasárnap 19 órakor kezdődő gálakoncerten a Liszt teremben.

A szombat és vasárnap esti programok ingyenesek.

