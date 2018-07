Könnyen rabszolgává tehet

Szinte bármilyen dohányzási formát választunk, legyen az e-cigaretta vagy vízipipa, mindegyik káros hatással lehet a szervezetre.

– Az emberek ősidők óta használnak különböző élvezeti szereket. A fiatalság pedig nagyon fogékony ezekre, különösen a dohányzásra. Azt hiszik, hogy ez a felnőtté válásnak egyik mérvadó kritériuma. Pedig mindent, ami kényszerként telepszik az emberre, azt szenvedélybetegségnek hívjuk – árulta el dr. Galuska László, a Debreceni Egyetem professzora, hozzátéve, a gyerekkori kíváncsiságból kipróbált dohányzás alapvetően nem jelent gondot, ám később akár élete végéig rabszolgája lehet valaki, ha nem tudja időben abbahagyni.

Az immunrendszert is terheli

– A nikotin erősen kötődik az agyállomány azon részéhez, ahol az elégedettség érzés központja van. A dohányzási szokás kialakulásának lefolyása van. Először rosszul vannak tőle, aztán megszokják és a végén függővé válnak. A nikotin alapvetően idegméreg, régen permetezőszernek használták töményebb formában, hiszen a rovarokra idegméregként hatott, megbénította a mozgásukat és elpusztultak tőle.

A tüdőben sejtméregként hat, a légutakat tisztító csillószőrös sejteket bénítja. A belélegzett füst szén-monoxid és kátrány tartalma folyamatos gyulladást tart fent. Azzal fokozza a rák kockázatát, hogy az immunrendszert állandóan terheli, így a védekező rendszerünknek naponta „foglalkoznia” kell vele, és állandóan biztosítania a megelőző és újraépítő mechanizmusokat. Ezek a mechanizmusok fognak lassan évtizedek alatt kifáradni. Ebből előbb–utóbb jön egy olyan sejt, ami rosszindulatú lesz, és az immunrendszer már nem fogja észrevenni, mert közben az elpusztult sejtek újratermelésével, a gyulladással van lekötve és terhelve – fejtette ki.

Galuska László úgy véli, a fiatalság sok esetben a felnőtté válás egyik kritériumaként gondol a dohányzásra | Fotó: Archív

A professor emeritus továbbá azt is elmondta, hogy a dohányos ember a tömegközlekedési eszközökön is sokkal jobban ki van téve a légúti betegségeknek, hiszen a sok ki– és belélegzett levegőben lévő baktérium és vírus tartalmú folyadékszemcsék szabadabban tudnak átjutni a gyulladással megterhelt tüdőbe. Tehát a vírusos és bakteriális betegségekre is jóval hajlamosabbak.

Jó-e az e-cigaretta?

– Az e-cigaretta más száraz­anyag égetés szempontjából, de nikotint ugyanúgy tartalmazhat, ami függőséget okoz. Az e-cigarettázás viselkedési forma, amelyre könnyen rászoknak a fiatalok: nem füst, hanem gőz lesz a nikotinoldatból, szén-monoxid és kátrány sem keletkezik, hiszen nincsen égés. Ha valaki elkötelezi magát a nikotinhasználat bármely formája mellett, akkor egy életre rabszolgává válhat. Vannak azonban olyanok is, akik le tudnak szokni, és kibírják a három napig tartó elvonási tüneteket. Utána pedig egyre könnyebb lesz, hiszen a szervezet át tud állni, alkalmazkodik.

A vízipipa árt?

Létezik egy téves eszme az egyetemisták körében is, miszerint a vízipipa nem ártalmas. A vízipipában is égetni kell a dohányt, parazsat raknak bele, ezzel pedig a szén-monoxid terhelés megmarad. Hiába megy át a vízen a füst, a szén-monoxid ugyanúgy jelen van. A rák kockázatát lehet valamennyire csökkenteni vele, a hosszú szívócsőben leülepedő szilárd részecskéktől megkíméli a tüdőt. De tüdőtágulást ugyanúgy okozhat, mint a többi dohányzási forma – mondta dr. Galuska László.

