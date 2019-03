„Könnyen felismerhetőek a tehetős emberek” – Néhány nap a felnőttek futurisztikus játszóterén

Fényűzés, lehetőség és izgalom, minden egy helyen van, amire csak vágyhat egy kikapcsolódni vágyó baráti társaság. Petra mindig is szeretett volna eljutni a Burj Khalifa csúcsára, ami mára már nem álom, hanem emlék számára. Tavaly lehetősége nyílt arra, hogy néhány ismerősével elutazzon a felnőttek játszóterének emlegetett Egyesült Arab Emírségek városába, Dubajba. Az ötfős csapat hat teljes napot töltött a futurisztikus városban, ahol számtalan élménnyel gazdagodtak. – Mindent megteszek a vágyaimért, hiszen egyszer élek, de nem gondoltam volna, hogy már huszonegy évesen elmondhatom, a Mall of the Emirates bevásárlóközpontban síelhettem. Már önmagában abszurd volt, hogy a strandpapucsomat és a rövidnadrágomat váltottam síruhára, de természetesen élveztem a kínálkozó lehetőséget – kezdte beszámolóját a fiatal lány.

Sivatagi túra

A társaság sokszor nem tudta eldönteni, hogy éppen mit csináljanak, hiszen megannyi opció kínálkozott számukra. Viszont próbálták úgy osztani az idejüket, hogy ne maradjanak le semmiről, ha már a csillogás központjában járnak. – Az első utunk a Burj Khalifára vezetett, ahonnan a kilátás egyszerűen káprázatos. Sokan azt gondolnák, hogy akár több óra feljutni még lifttel is az óriás építmény tetejére, viszont ez nincs így, a gépezet percek alatt megtesz több száz métert. Sivatagi túrán is részt lehetett venni, ahol teveháton ülve kaphattunk ízelítőt az ottani életmódból. Számtalan mecset található a környéken, amelyek gyönyörűek, de a Jumeirah mecset mind közül a legcsodálatosabb. Hatalmas épület, melynek kapui a turisták előtt is nyitva állnak – tette hozzá.

Gyönyörű fehér homokos part és égszínkék víz tárul elénk

Jumeirah Beach

A városnézés és a túrák mellett strandolásra is volt idejük a fiataloknak. Októberben jártak az országban, de már akkor 30 fok volt, szóval jó okuk volt ár, hogy a Jumeirah Beach strandjában megmártózzanak. – Imádtuk a nyilvános strandot, igaz meleg volt a víz, hiszen folyamatos hőség tombol mindig, ezért is ajánlatos inkább az őszi, téli hónapokban elutazni Dubajba. Volt lehetőségünk megcsodálni a káprázatos 7 csillagos hotelt, a Burj Al Arab Jumeirah szállodát, amely már messziről a luxusban úszik.

A helyi közlekedés egyébként kitűnő, érdekes, hogy a buszmegállók is klimatizáltak, valamint a metrókon külön kocsik vannak, amelyekben csak hölgyek utazhatnak. A helyiek nagyon tisztelik a vallásukat, nemcsak a mecsetekben, hanem még a bevásárlóközpontokban is van imádkozásra lehetőség, amikor megszólal az imahívó zene. Az utcákon könnyen felismerhetőek a tehetős emberek, minél több ruha fedi a testüket, arcukat, annál gazdagabb a család – mondta végül.

– Nagy Emese –

