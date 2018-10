Könnyed győzelemben reménykednek a debreceni kosarasok

Negyedik mérkőzésére készül a férfi kosárlabda NB I./A új szezonjában a DEAC csapata. Berényi Sándor tanítványai az újonc Tehetséges Fiatalok gárdáját fogadják pénteken 17 órától az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban.

A debreceniek számára jól indult a bajnokság, hiszen a nyitányon legyőzték az esélyesebbnek tartott Körmendet, utána viszont a Kecskeméttől és a Jászberénytől is kikaptak, jelenleg a 12. helyen állnak. A Serco-TF-BP mind a három eddigi összecsapásukat elveszítette, így az utolsó pozícióból várják az újabb megmérettetést.

– Egy könnyed győzelemben reménykedünk, hiszen ez az elvárható, pláne hazai pályán. Riválisunk eddig háromszor kikapott, ettől függetlenül nem szabad leírni őket, van három légiósuk, és annak ellenére, hogy nem tudtak még nyerni, mutattak olyan dolgokat a pályán, melyekre figyelnünk kell.

A kötelező győzelmek a legnehezebbek, ebben a bajnokságban talán nem is beszélhetünk ilyenről, mindent bele kell adnunk most is, ha nyerni akarunk”