Könnyebben eligazodhatnak a fogyatékkal élők

Országszerte összesen huszonkét információs és koordinációs pont nyílt meg a közelmúltban a MONTÁZS projekt részeként.

Az irodákban képzett fogyatékosságügyi tanácsadók várják mindazokat, akik nem boldogulnak a közszolgáltatások vagy más, a mindennapjaikhoz nélkülözhetetlen információk elérésével. Erről és a program részleteiről tartottak sajtótájékoztatót a projekt munkatársai hétfőn. A program a fogyatékkal élők tájékoztatásával fontos hiánypótló terület fejlesztésére adhat megoldást.

Dr. Papp Csaba tanácsnok a rendezvényen az élethosszig tartó gondoskodási modell részeként beszélt a fogyatékkal élő családok segítésére létrejött információs pontokról. Az Információs és Koordinációs Pontok tevékenységi körét Kovács Zsuzsanna, a program szakmai vezetője részletezte. Mint megtudtuk, a MONTÁZS más hiánypótló szolgáltatások fejlesztésével összesen 3,3 milliárd forintból gazdálkodik.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által szervezett hétfői sajtótájékoztatón Orosz Ibolya Aurélia, a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője arról beszélt, hogy az áprilisban napvilágot látott program eddig csaknem kétezer családot ért el országos szinten. A projekt sikeressége érdekében olyan szakembereket képeztek ki, akik tanácsadóként segítik majd a fogyatékkal élőket.

Az Információs és Koordinációs Pontok tevékenységi körét Kovács Zsuzsanna, a program szakmai vezetője részletezte. A MONTÁZS más hiánypótló szolgáltatások fejlesztésével összesen 3,3 milliárd forintból gazdálkodik. Az ország család- és gyermekjóléti intézményeiben kialakított információs pontok széles körű információs és tájékoztató jellegű szolgáltatást nyújtanak a rászorulóknak. Erre a célra országos tanácsadói hálózatot is kialakítottak. A közszolgáltatáshoz való hozzáférés javítása mellett a helyi szolgáltatásokról, akadálymentesített eseményekről és helyi szakemberek elérhetőségéről is könnyebben tájékozódhatnak majd a rászorulók. Az intézményekben az eszközkölcsönzési lehetőség mellett felnőtt-logopédiai szolgáltatást is indítanak.

Tanácsadókkal, országszerte

Kovács Zsuzsanna kiemelte: a szakemberek klubfoglalkozásokat is szerveznek a halmozottan sérült személyek és családtagjaik részére.

A tanácsadók fontos feladata lesz az esetmenedzsmenti feladatok fejlesztésének támogatása, valamint az autizmussal élő felnőttek, illetve a beszéd- és fogyatékkal élők és a komplex kommunikációs szükségletű személyek segítése is. A tizenkilenc megyei és két fővárosi információs központban két-két főállású tanácsadó és egy koordinátor segíti ezentúl a fogyatékkal élők információhoz jutását csakúgy, mint az erre a célra fejlesztett Egységes Fogyatékosságügyi Portál, az efiportal.hu.

Sokrétűen az interneten

A szakember- és szolgáltatáskeresővel ellátott akadálymentes honlapon pénzbeli ellátásról, jogi kérdésekről, szociális szolgáltatásokról, nevelési-oktatási információkról és munkalehetőségekről is tájékozódhatnak a felhasználók.

