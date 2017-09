Konferencia a rasszizmus ellen

A BRISWA (The Ball Rolls In The Same Way For All – A labda mindenkinek egy irányba gurul) a sporteseményeken, elsősorban a labdarúgó-mérkőzéseken a rasszizmus és a diszkrimináció elleni további fellépést tűzte ki célul.

– A római Tor Vergata Egyetem szakmai irányításával 6 ország képviselői vesznek részt a másféléves programban. A projekthez a Debreceni Honvéd Olasz Focisuli is csatlakozott, és a Magyar Labdarúgó Szövetség is támogatja – mondta Hegedűs Gábor, a nemzetközi program társszervezője.

A projekt részeként „A fair play és a rasszizmus megjelenése a sportban” címmel szeptember 27-én konferenciát rendeznek a Debreceni Egyetemen.

A Debreceni Egyetemen sok külföldi hallgató tanul. Ezért fontos, hogy itt is kiemelten foglalkozzunk a rasszizmussal. Senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés kinézete, vallása, nyelve, etnikai hovatartozása miatt. Ez ellen, összefogva, a sport segítségével hirdetjük az egyenlőséget”

– tette hozzá Hegedűs Gábor.

Elsősorban a fiatalokat célozzák meg, hozzájuk szeretnék eljuttatni a pozitív gondolatokat a közösségi médián keresztül illetve a sportrendezvényeken, továbbképzéseken, nyilvános workshopokon, konferenciákon. A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán előadást tart többek között: Stefano Armenia, a program fő koordinátora; Gibril Deen, a Mahatma Gandhi Emberi Jogi Szervezet elnöke; Köpf Károly, a Magyar Edzők Testületének titkára; Balogh László, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetének vezetője; Vámos Tibor, az MLSZ Fair Play Bizottságának elnöke; Pisont István, volt labdarúgó; Kamuti Jenő, a Magyar és a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke; Nagy Zsigmond, a MOB nemzetközi igazgatója, valamint Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke.

A kezdeményezéshez a sportolók is csatlakoztak. A konferenciához kapcsolódva hétvégén, a DVSC- Puskás Akadémia bajnoki labdarúgó-mérkőzés előtt a játékosok hívják fel a figyelmet a rasszizmus elleni küzdelemre és a fair play-re.

