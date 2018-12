Koncertek 2019-ben – Foo Fighters, Giorgio Moroder, Sting, Slash

Január 8-án a Dürer Kertben ad koncertet a brit ska előadó, a Heavyball, Michale Graves (ex-Misfits) 10-én a Robotban lép fel, majd két fontos dzsesszest következik: 12-én a svájci Andreas Schaerer hallható az Opus Jazz Clubban, 13-án pedig az amerikai sztárdobos, Antonio Sanchez formációja zenél az A38 hajón. 19-én a brit progrock legendás csapata, a Jethro Tull 50. születésnapi turnéja érkezik a Budapest Kongresszusi Központba. 23-án Ennio Morricone a Cseh Nemzeti Szimfonikusokkal a Sportarénában lép fel, a kemény zenét játszó Amorphis és a Soilwork közös koncertje 25-én lesz a Barba Negrában, az északír Therapy?-é 30-án az A38-on.

Február 2-án és 3-án is koncertezik az Akvárium Klubban az amerikai Ignite, a szintén amerikai John Garcia 3-án az A38-on zenél. A német zongorista, Nils Frahm 4-én a Müpában hallható, 8-án a brit Tom Odell lép fel a Barba Negrában. Február 11-én az amerikai filmsztár, David Duchovny rockkoncertet ad a MOMSportban, 12-én a szintén amerikai Skindred zúz az Akváriumban, 16-án a Bud Spencer-filmek zenéit jegyző Guido és Maurizio De Angelis Terence Hill-lel és Kabir Bedivel együtt lép az Aréna színpadára. A szlovén Laibach 22-én, a Carl Palmer Band ELP Legacy műsora 24-én lesz az A38-on, a svéd énekesnő, Neneh Cherry 25-én hallható az A38-on és ugyanezen a napon az amerikai rap uralja az Arénát Nicki Minaj-dzsel és Future-rel.

Március 5-én az amerikai dzsessz szaxofonos, Branford Marsalis lesz a Müpában, másnap ugyanott Juan De Marcos az Afro Cuban All Starsszal örömzenél. Az amerikai Overkill 11-én hallható a Barba Negrában, Mike Shinoda (Linkin Park) 12-én lép fel az Arénában, 16-án a Peter Bjorn and John svéd pop-rock trió az A38-on zenél, 17-én két kanadai előadó is koncertet ad: Night Lovell az Akváriumban, a Cancer Bats a Dürerben. 26-án lesz a The Show című ABBA tribute show az Arénában, 29-én szintén ott Loreena McKennitt kanadai énekesnő játszik. Március 29-tól 31-ig rendezik meg a Get Closer Jazz Festivalt, amelyen Kenny Garrett, Patricia Barber és az Aguas Trio lép színpadra, 31-én metalcore-est lesz öt amerikai zenekarral az A38-on.

Április 3-án a svájci Young Gods hallható az A38-on, 4-én a brit Enter Shikari az Akváriumban, 5-én az osztrák Soap&Skin az A38-on. Az Original Enigma Voices 7-én lép a MOMSport színpadára, a brit GoGo Penguin 10-én lesz a Müpában, 12-én Passenger az Akváriumba látogat, 14-én pótolja idén elmaradt budapesti koncertjét Rhoda Scott az Arénában. Judith Hill amerikai énekesnő 18-án ad műsort a Müpában, 19-én az orosz Little Big ad koncertet az Akváriumban, 20-án a világhírű brit gitáros, John McLaughlin zenél formációjával, a 4th Dimensionnel a MOMSportban, április 25-én pedig a finn Poets of the Fall az A38-on lép fel.

Május 2-án a brit Bars and Melody zenél az A38-on, 3-án a dzsessz óriási, az amerikai John Scofield a Budapest Jazz Clubban. 6-án a német Avantasia a Barba Negrában hallható, az amerikai gitárcsillag, Al Di Meola 12-én a MOMKultban, május 15-én pedig a disco olasz mestere, Giorgio Moroder lép a közönség elé az Arénában.

Marc Ribot amerikai gitáros a BMC-ben játszik 17-én, a brit-svéd Hang Massive 19-én az Akváriumban, a szingapúri születésű brit hegedűvirtuóz, Vanessa-Mae 24-én az Arénában, ugyanott a brit rock egyik legnagyobb neve, a Muse 28-án zenél.

Slayer-koncert-lesz június 11-én az Arénában, a Sum 41 12-én a Budapest Parkban játszik, akárcsak 15-én a Scooter. A walesi énekes sztár, Tom Jones június 22-én hatodszor is eljön Magyarországra, ezúttal az Arénába, a brit hard rock alapcsapata, a Whitesnake június 25-én a Barba Negra Trackben lesz, aznap az amerikai vokálcsapat, a Backstreet Boys az Arénában, a szintén amerikai rockzenekar, a Disturbed a Budapest Parkban játszik. A világzene kultikus formációja, a Dead Can Dance június 26-án zenél az Arénában, ahol másnap az amerikai Toto koncertezik. Minden idők talán legjobb dzsessz zongoristája, Chick Corea július 1-jén lép fel az Arénában, másnap ugyanitt Sting zenél, 9-én pedig Mark Knopfler, a Dire Straits egykori alapítója, akivel egy napon a Barba Negra Trackben egy másik gitárhős, az amerikai Richie Kotzen hallható élőben. Július 23-án a színészsztár Jared Leto által vezetett Thirty Seconds to Mars a Budapest Parkban lesz, ahol szeptember 14-én Dj Bobo ad műsort. Szintén a már ismert koncertdátumok közé tartozik Eros Ramazzotti olasz énekes október 24-re bejelentett fellépése az Arénában.



A fesztiválszezont június 5-től 9-ig az alsóörsi Open Road Fest nyitja, a Fishing on Orfű június 19-tól 22-ig tart, június 26. és 29. között lesz a soproni Telekom VOLT Fesztivál (Slipknot, Slash feat. Myles Kennedy & the Conspirators). Július 3-tól 7-ig tart a Balaton Sound Zamárdiban (Marshmello, Armin van Buuren, Dj Snake, Future, Paul Kalkbrenner), július 8. és 13. között lesz a Rockmaraton a dunaújvárosi Szalki-szigeten Phil Anselmóval (ex-Pantera) és az Illegalsszal, július 9-től 15-ig az EFOTT Velencén, július 10-tól 13-ig a VeszprémFest (Caro Emerald, Katie Melua, UB40 feat. Ali & Astro).

Július 19-től 28-ig a Művészetek Völgyét rendezik a Káli-medencében, a székesfehérvári Fezent (Airbourne, Cradle of Filth) július 24-től 27-ig, az Ozora Fesztivál július 29-től augusztus 4-ig, az Ördögkatlan július 30-tól augusztus 3-ig tart. A Sziget augusztus 7-től 13-ig lesz mások mellett a Foo Fighterssel és Ed Sheerannel), Zamárdiban a Strand fesztivál (Dimitri Vegas + Like Mike, John Newman, Jonas Blue) augusztus 20-tól 24-ig, a B.my.Lake 21-től 21-ig, a Szegedi Ifjúsági Napokat (SZIN) augusztus 27-től 31-ig rendezik meg.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA