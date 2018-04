Koncert koncert hátán a cívisvárosban!

2018. április 13., péntek

20.00 Punnany TavaCity Túr ’18 – Nagyerdei Hall

„Tavasszal a petyhüdt izmokba, zsörtös májakba, fáradt mirigyekbe új erő költözik, ébredez a természet, lágy szellő fújja kalandos vizekre a turnébuszt. Hazánkban a jó élőzenei klub, mint a fehér holló, azaz csekély, de ami van, azt zenekarilag már a kezdetek óta szeretjük! Tiszteljük! Becsüljük! (v.ö. nagy pénz, kis foci). A klubok pedig ugyebár kisebb-nagyobb lakott településeinken találhatóak, angolosan szólva a ‘szitiben, innen a névválasztás, de ha már magyarázni kell… A lényeg, hogy mi megyünk, ti meg gyertek, merthogy Punnany TavaCity Túr ’18!” – így harangozza be turnéját a népszerű zenekar, mely koncertjét pénteken a debreceni közönség is élvezheti.

20.00 Mobilmánia Vikidál Gyulával – Roncsbár

Az idén hármas jubileumot ünneplő hard rock banda a régi legendás szerzemények mellett az új, Vándorvér című lemezük dalait is bemutatja, így a Budapest Sportaréna közönsége után itt is együtt ünnepelhetjük meg Vikidál Gyula 70-ik, Zeffer András 60-ik születésnapját és a Mobilmánia 10 éves megalakulását, valamint most is együtt emlékezünk Tunyogi Péterre, halálának 10-ik évfordulóján. Kékesi ‚Bajnok’ László és Donászy Tibor mellett Gamsz Árpád, Kispál Balázs és Nusser Ernő is bebizonyítja, hogy ez a Mánia! Várunk minden Mobilost és Mániást! Előzenekar a figyelemreméltó Cherokee együttes!

20.00 colorStar, Analog Balaton + SavBázis Extra – Nagyerdei Víztorony

A ColorStar története során kiadott hat albumot, egy koncert DVD-t, két remix albumot és három kislemezt. Tizedik születésnapjukon készült nagyszabású deLuxe koncertjük felvételét többször műsorára tűzte a Magyar Televízió és a Duna TV. 2009-ben meghívást kaptak az MR2 Petőfi Rádió „Akusztik” című műsorába, és az erre az alkalomra összerakott, világzenei ihletésű, és hangzásvilágú műsorral is nagy sikerrel koncerteztek a magyar klubokban, fesztiválokon. Szintén ebben az évben léptek fel önálló estjükkel a budapesti Művészetek Palotájában.

Dalaik közül kettő is felkerült az MR2 Az elmúlt tíz év száz legjobb dala elnevezésű, közönségszavazatok alapján összeállított listájára. Közülük az egyik, a Roam the land, a rádió által kiadott Egy kis hazai című válogatáslemezen is helyet kapott. Via la Musica albumukat a Wanted magazin olvasói az év albumának választották 2001-ben.

Itthon szinte már minden fontosabb klubban és fesztiválon koncertezett a zenekar. Sőt, külföldön is nagy sikerrel játszottak már többek között Franciaországban, Németországban, Belgiumban, Hollandiában, Luxemburgban, Törökországban, Szerbiában és Romániában.

21.00 Karmapirin Akusztik – Incognito Club

A Karmapirin zenekar a nyíregyházi Szüret Alkotóműhely vezető zenekara. A most 4 éves formáció az elmúlt években több átalakuláson ment keresztül. ­Korábban Mankó Éva és Oláh Ibolya is énekelt a zenekarban, 2014. nyarától Szakos Andrea tölti be a frontember szerepét.

A tiszavasvári lány a Me­gasztár 6. szériájában Radics Gigivel párbajozott a győzelemért, végül előkelő második helyezést ért el. Az énekesnő dalszerzőként és szövegíróként is dolgozik. A Karmapirin szerepelt már a Magyar Rádió MR2 Akusztik című műsorában, az A38 hajón felvett koncertjét többször közvetítette a Petőfi TV, 2014-ben Nyíregyháza városát képviselte a budapesti Magyar Dal Napja elnevezésű rendezvényen, évente több mint 30 koncertet ad az ország klubjaiban és fesztiváljain, határon túli fesztiválok rendszeres fellépője.

23.00 Roncs Disco feat. Irigy Hónaljmirigy – Roncsbár

Az Irigy Hónaljmirigy (rövidítve: IHM) nyolctagú magyar könnyű­zenei együttes, mely zenei paródiáiról és ezek közé szervezett humoros tévéműsorairól ismert. A pop, rock, reggae, techno, rap és a mulatós zene egyaránt szerepel repertoárjukban, de például a Boci, boci tarka című gyermekdal a capella-változata vagy a Village People YMCA-jéből elferdített Mirigy-himnusz operajellegű előadása is a nevükhöz fűződik.

2018. április 14., szombat

17.00 Budai Krisztián Traditions Workshop – Incognito Club

Hand-Percussion kurzus a tradíciók útján, saját afro-gyökerű „törzsi” zenék felhasználásával. Elsősorban a kongázásról lesznek információk: élet a tumbao-n túl… Ha érdekel a kézi ütőhangszerek világa, itt a helyed! Minimális hangszeres tudás ajánlott, de a zenéket anélkül is lehet élvezni!

De mi lesz még? Némi technikázás, zenei stílusok, zenei építkezés, Gondos Bocsok…

A workshop apropója a készülő 2. album, a Traditions of Langwana, ami egy playalong lemez lesz.

20.00 Esti Kornél, Szabó Benedek és a Galaxisok – Roncsbár

A langyos áprilisi levegőben remélhetőleg már a tavasz édes illatát érezhetik majd a debreceniek, mire hozzájuk látogat az Esti Kornél és a Szabó Benedek és Galaxisok.

Ráadásul a két zenekar nem elő, vagy főzenekari pozícióban, hanem egyenrangú partnerként, teljes hosszúságú koncerteket játszik majd. Gyere és hallgasd meg, hogy mit gondol napjaink közérzetéről az egyaránt alföldi gyökerekkel rendelkező Galaxisok és Esti Kornél!

21.00 Signal Motorock – Incognito Club

23.00 Debrec’N’Bass w/ Beatman & Ludmilla – Roncs­bár

A fergeteges tavaszi klubszezon nyitó buli után következzék a méltó folytatás, áprilisi vendégünk nem más mint a hazai breakbeat és electro szcéna királynője Ludmilla és az Ayra Recordings megannyi tánctérrobbantó slágerének felelőse Beatman.

