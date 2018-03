Koncert a Nagytemplomban

A Bach Mindenkinek Fesztivál keretében Bach művekből tartotak koncertet szombat délután a debreceni Református Nagytemplomban.

A Bach Mindenkinek Fesztivál 2010-ben New Yorkban indult útjára „Bach in the subways” címmel, amikor Dale Henderson csellista egy metró aluljárókban adott elő Bach műveket a zeneszerző születésnapja alkalmából. A csellóművész célkitűzése az volt, hogy növelje az érdeklődést a klasszikus zene iránt és éppen ezért nem csak koncerttermekben, hanem a szokásostól eltérő zenei színtereken, – például bevásárlóközpontokban és aluljárókban – szólaltatták meg a zeneműveket.

Az ötlet végül egy nemzetközi programsorozattá nőtte ki magát, melyhez 2015-ben hazánk is csatlakozott. A program az elmúlt három év alatt Budapest belvárosának félnapos rendezvényéből egy országos fesztivállá fejlődött: idén már 30 város, mintegy 100 helyszínén, 250 programmal és több mint 2000 fellépővel várják a közönséget a művészek.

Debrecen idén először, Johann Sebastian Bach születésének 333. évfordulóján csatlakozott a kezdeményezéshez. Az ötnapos, vasárnap este véget érő fesztivál ideje alatt templomokban, koncerttermekben, oktatási intézményekben számos komolyzenei koncertre kerül sor, de egyben, – a kezdeti célkitűzést szem előtt tartva – a megszokottól eltérő helyszíneken, például bevásárlóközpontban, villamosokon, a Kossuth-téren és kávéházakban is fel fognak csendülni a klasszikus zeneművek.

A fesztivál minden rendezvénye ingyenesen látogatható.

