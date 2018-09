Kompbaleset Tanzániában, sokan meghaltak

Cikkük szerint van rá esély, hogy több mint 200 ember fulladt a vízbe. A mentési munkálatokat az éjszakai órákban felfüggesztették, de pénteken folytatódott a keresés.

Az MV Nyerere nevű komp Bugorora felé tartott, amikor felborult nem messze az Ukara-sziget partjainál. A BBC cikke szerint a komp dokkolás közben borulhatott fel, amikor a fedélzeten lévő embertömeg az egyik oldalra áramlott.

11:22 Tanzania ferry disaster death toll doubles; at least 86 bodies found after the overcrowded vessel overturned close to shore on LakeVictoria. Poleni pic.twitter.com/LzcpIlrwem via @StanleySugut

— Ma3Route (@Ma3Route) 2018. szeptember 21.