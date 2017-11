Komoly változások a DHK-nál

Új szelek fújnak a Debreceni Hoki Klub háza táján: Mocsári Attila lemondott az elnöki tisztségéről, Mocsári örökébe Fodor András lépett a cívisvárosi együttesnél. A közgyűlés résztvevői egyhangú szavazással választottak meg a DHK új első emberét, míg az újjáalakult elnökségbe Terdik Szabolcs, Szalontai Adél, Révész Csongor, valamint Virág László került.

Akad teendő

– Az igazat megvallva, egyáltalán nem ért váratlanul a felkérés – szögezte le a Hajdú-bihari Naplónak Fodor András. – Viszonylag zárt közösség a miénk, tudtuk, új irányvonalra van szükség. A két gyermekem jégkorongozik, így a szabadidőm jelentős részét eddig is a csarnokban töltöttem. Nem sokat töprengtem a lehetőségen, ugyanis kötelességemnek éreztem, hogy belevágjak. A feladatomat főállás mellett, társadalmi munkában végzem. Tisztában vagyok vele, hogy milyen pontokon szorul megújításra az egyesület, ezeket szem előtt tartva dolgozunk majd. Kemény munka vár rám, de szerencsére nyugodtan támaszkodhatok az elnökség összes tagjára.

Bővíteni kívánjuk a tréneri gárdát, ez az egyik legfontosabb teendőnk a közeljövőben, emellett szeretnénk egy nagyon rutinos, komoly nemzetközi tapasztalattal bíró mentoredzőt is Debrecenbe csábítani”

– mutatott rá a hajdúságiak elöljárója.

Visszatérnének a ligába

Nyáron mélyütéssel felérő hírt kaptak a cívisvárosi hokidrukkerek, hiszen az éremesélyesnek vélt DHK visszalépett az Erste („leánykori nevén” MOL) Ligától. Adódik a kérdés, mikor lehet a városnak újra élvonalban szereplő egylete?

Fodor András | Fotó: debrecenihoki.hu

– Konkrét időpontot nem tudok mondani, de optimista vagyok, és bízom benne, hogy néhány éven belül ismét részt veszünk a bajnokságban. Eddig is sokan támogatták anyagilag az egyesületet, ám az induláshoz mindenképpen új szponzorok bevonására van szükség. A Magyar Jégkorong Szövetség is szeretné, ha Debrecen képviseltetné magát a pontvadászatban, mivel a település fontos regionális központnak számít. Jelentős utánpótlásbázissal rendelkezünk, mivel jelenleg kétszázötven fiatal bontogatja a szárnyait a DHK-ban. Miattuk is fontos lenne egy felnőtt csapat, hiszen így nem kellene a középiskolai tanulmányaikat követően befejezniük a pályafutásukat, vagy másik gárdába igazolniuk. Az egyetemmel zajlanak az egyeztetések, egy mindkét fél számára előnyös együttműködésre törekszünk.

Hogy mekkora presztízsveszteséggel járt a visszalépés? Túltettük magunkat ezen az eseményen, a múlton már nincs értelme rágódni, a jövő jóval fontosabb”

– zárta mondandóját Fodor András.

HBN-BÁ

