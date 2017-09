Komoly utasnövekedés a debreceni reptéren

38 ezer 60 utassal zárta az augusztust a debreceni repülőtér, ami 15 százalékkal jobb eredmény a múlt év nyolcadik hónapjánál (akkor 33 ezer 80 utast regisztráltak). A számok a teljes idei évre vetítve is kedvezőbbek, januártól a múlt hónap végéig 214 ezer 820-an repültek a cívisvárosi légikikötőből, 5 százalékkal múlva felül 2016. hasonló időszakát (203 ezer 660) – derül ki Tamás László beszámolójából.

A Debrecen Airport járatfejlesztési igazgatója közölte: a növekedést a javuló kihasználtságot mutató menetrend szerinti járatok mellett a különösen élénk nyári charterforgalomnak köszönhetik. – Az év utolsó négy hónapjára is optimisták vagyunk, hiszen az előfoglalási trendek és a kereslet rendkívül bíztató. Március végétől kezdve már összesen hét európai és izraeli régióval van közvetlen menetrend szerinti összeköttetése Debrecennek – emlékeztetett.

Várakozásaik szerint a cívisvárosban és a kelet-magyarországi régióban is élénkül a turizmus, valamint az ukrán állampolgárok júniustól élő uniós vízummentessége is a repülőteret erősítheti. – Bízunk abban, hogy a kárpátaljaiak Debrecenből repülnek, tovább növelve a külföldi turisták által eltöltött vendégéjszakák számát – tette hozzá.

Négy charter-ország

Tamás László tájékoztatása szerint a nyári hónapokban közel 108 ezren fordultak meg náluk, élénkülő keresletről számolt be Szabolcs, Borsod és Békés megyékből is. A bolgár, egyiptomi, görög és török, charter-igények még a kapacitásokat is meghaladták. A decemberben induló moszkvai járatról a Napló is beszámolt, illetve már meglévő vonzerő a müncheni járat, hiszen a bajor fővárosból egyetlen átszállással öt kontinens, több mint száz úti célja elérhető.

