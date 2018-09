Komoly fejlesztés a Debreceni Sportuszodában

A Magyar Úszó Szövetség pályázatának köszönhetően, a már több nemzetközi és hazai vizes eseménynek is otthont adó Debreceni Sportuszodában mintegy 43 millió forintból lecserélték az összes, a FINA (Nemzetközi Úszó Szövetség) szabályoknak megfelelő rajtkövet, a beütő paneleket, és új időmérő szoftvert építettek be, így nagy nemzetközi úszóversenyek, országos bajnokságok megrendezése szempontjából is optimális helyzetbe került a létesítmény. Az új komplex időmérő rendszer további tartozékai az elektronikus startpisztoly, ill. a 12 db hátúszó rajtgép.

Az elmúlt két hétben a tervezett karbantartási munkálatok keretében mindemellett leengedték a medencéket, ellenőrizték és javították a gépészeti és a felügyeleti szoftvert, továbbá kisebb burkolatjavítási munkákat is végeztek.

