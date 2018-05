Komlósi Péter azt hitte, maradt még étvágya a fiúknak

A nyolcadik helyen zárt a világ legerősebb bajnokságaként is emlegetett pontvadászatban a DVSE. Tizenhat együttes szállt harcba a férfi vízilabda OB I. 2017/18-as kiírásában, melyben a debreceni pólósok nagy csata végén bejutottak a felsőházba. Komlósi Péter mindent összevetve elégedett, hiszen a szezon előtt meghatározott terv szerint megszerezték a nyolcadik pozíciót. Ugyanakkor a cívisvárosi gárda éléről távozó szakembernek mégis van egy kis hiányérzete, hiszen úgy érzi, akár előrébb is végezhettek volna.

Gratuláltak nekik

– Úgy próbáltuk kialakítani a játékoskeretet, hogy elég erős legyen a céljaink eléréséhez. Nyolcadikok lettünk, amivel eleget tettünk a vezetőség követelményeinek, viszont úgy érzem, a hetedik hely is meglehetett volna. A felsőházi küzdelmek a mi szempontunkból már csak egyfajta tapasztalatszerzésnek feleltek meg, nem tudtunk mit kezdeni a nálunk jóval erősebb formációkkal. A Honvéddal azért pariban voltunk, ha nem nyúlnak bele a játékvezetők a pesti meccsünkbe, máshogy is alakulhatott volna minden. De ez már történelem, így is elismerésre méltó, amit elértünk, riválisaink is gratuláltak, hogy beverekedtük magunkat a legjobbak közé – értékelt a tréner, aki szerint az alapszakasz utolsó, 14. fordulójában játszott idegenbeli, Kaposvár elleni volt a legjobb összecsapásuk. – Óriási volt a nyomás a fiúkon, nagy téttel bírt az a találkozó, de megugrották a srácok azt a bizonyos lécet, megmutatták, milyen fából faragták őket – fogalmazott Komlósi.

Árnyalt a kép

Arról is érdeklődtünk, hozták-e azt a szintet a DVSE játékosai, amit elvártak tőlük. – Ez egy elég nehéz kérdés, mert akadt olyan pólós, aki év közben nem úgy teljesített, mint reméltük, ám volt két-három olyan mérkőzés, melyeken kiugrót hozott. Ezzel szemben néhány srácnál meg épp a fordítottját tapasztaltam, szóval elég árnyalt a kép.

Az bántott, hogy a csapat fejben kiengedett, miután bejutottunk a felsőházba, elveszítették a motivációjukat, pedig azt hittem, maradt még étvágyuk”

– mondta a Debrecen mestere, majd arról is vallott, edzőként ő hogyan élte meg az elmúlt idényt.

– Az első évemben kaptam egy garnitúrát, melyet nem én válogattam össze. Erre a szezonra kicseréltünk öt játékost, így már könnyebb dolgunk volt. Ezzel együtt az igazsághoz hozzátartozik, hogy egész évben pengeélen táncoltunk, annyira azért nem volt erős a keretünk, hogy biztos helyünk legyen a legjobb nyolcban. Nem könnyű az edzők élete, ez köztudott, próbáltam mindent beleadni én is, úgy érzem, sikerült is belerázódni.

Akár külföldön

Komlósi Péter már korábban, még március közepén bejelentette, nem kívánja meghosszabbítani a klubnál kötött szerződését, ami a szezon végéig szólt. Később pedig az is kiderült, a következő pontvadászattól Miroslav Bajin veszi át a vezetőedzői feladatokat. – A párommal úgy egyeztem meg, hogy eddig tart a debreceni munkám. Nem egyszerű távol a szeretteinktől dolgozni, bár működött így is a dolog, de azért nem volt az igazi. Már három ajánlatot is visszautasítottam, szeretnék most egy ideig a magánéletemre koncentrálni. Persze ha bejön egy olyan megkeresés, amire nem lehet nemet mondani, akkor majd elgondolkodom. Szeretném majd folytatni az edzősködést, azt sem zárom ki, hogy külföldön, vagy egy női csapatnál vállaljak munkát, ez azonban még a jövő zenéje.

