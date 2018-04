Komádiba került az év zászlósa cím

A törzszászlós az elismerést az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság évértékelő értekezletén Budapesten vehette át a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárától, Pogácsás Tibortól és az országos katasztrófavédelmi főigazgatótól, dr. Góra Zoltántól tűzoltó vezérőrnagytól.

Képezte magát

Tamás már 14 éve dolgozik a tűzoltóság berkein belül, pedig annak idején nem is gondolta, hogy ebben a szakmában fog elhelyezkedni. Szociális munkásnak tanult, de 2004-ben behívták katonai szolgálatra. Akkor kérte, hogy a katonai időt a Komádi Tűzoltóságnál tölthesse el, így polgári szolgálatos katona lett egy évig. Nagyon megtetszett neki a munka és a légkör, így elvégzett egy 40 órás, majd egy 4 hónapos alapfokú tűzoltó tanfolyamot, hogy állományba vegyék. Így öt évig az édesapjával, Krucsó Gyulával dolgozott, aki azóta is a Komádi Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka. 2009-ben került át Berettyóújfaluba, ahol hivatásos beosztott tűzoltó lett. 2010. november 1-jén kapta meg zászlósi rendfokozatát, 2013. óta pedig Debrecenben, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Főügyeleti Osztályán megyei műveletirányítóként és megbízott ügyeletvezetőként tevékenykedik.

– Felelősségteljes munkát végzünk, igaz nem látnak, mint egy vonulós tűzoltót, aki a helyszínre érkezik, de a mi feladatunk is fontos. Egy nap négyen vagyunk szolgálatban és mi irányítjuk, felügyeljük a tűz-és műszaki mentéseket a megye területén – mondja Tamás, aki hozzáteszi, hogy a sokszor kimerítő munka ellenére nagyon szereti a hivatását. A kezdetek óta több végzettséget, köztük középfokú tűzoltó képesítést sikerült megszereznie az előrelépésekhez, így sikerült eljutnia a törzszászlós rendfokozatig. Több megyei szintű szakmai jutalmat is kapott már a kitartásáért és szorgalmáért, de az országos elismerésen meglepődött, ugyanakkor nagyon boldog is volt.

– Elégedett vagyok az eddig elért eredményeimmel és ezzel a kitüntetéssel lett kerek az életem. Mindenképpen szeretnék ebben a szakmában maradni – utalt a munkájára a törzszászlós. Tamás azt is elárulta, hogy régóta boldog párkapcsolatban él kedvesével, a szintén komádi Czeglédi Mónikával.

