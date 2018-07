Költségvetés – Gulyás: a bér- és a gazdasági növekedést szolgálja a jövő évi büdzsé

Gulyás Gergely kedden Budapesten sajtótájékoztatón kijelentette: az ország hosszú távú sikerének titka a biztonságos növekedés, az a cél, hogy a visegrádi régió kétszer olyan mértékben növekedjen, mint az EU átlag. Ezt szolgálja a 2019-es büdzsé is, amely a biztonságos növekedés költségvetése – jelentette ki.

Hozzátette: a költségvetés stabil lábakon áll, de nemzetközi kockázatok vannak, ezért minden korábbinál nagyobb, mintegy 360 milliárd forintos a tartalék. Ehhez csak akkor nyúl hozzá a kormány jövőre, ha biztosítva látja a költségvetési egyensúlyt és a nemzetközi kockázatok nem gyakorolnak negatív hatást – rögzítette. A kockázatok közé sorolta az eurózóna országainak általános eladósodottságát, az Egyesült Államokkal kialakult és élesedő kereskedelmi háborút, valamint az Ukrajnában folyó háborút és biztonsági helyzetet.

Gulyás Gergely szólt arról, hogy jövőre 19,5 százalékról 17,5 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó és nő a kétgyermekes családok adókedvezménye gyermekenként 10 ezer forintról 20 ezer forintra.

Kitért arra, 327 ezer forint a bruttó átlagbér ma Magyarországon. Hozzátette: 2010-ben 202 ezer forint volt az átlagbér, azaz nyolc év alatt 65 százalékkal, ami szerinte szép teljesítményt.

Úgy összegzett: azt szeretnék, hogy ha hosszú távon is a magyar költségvetési politika jellemzője lenne kiegyensúlyozott, stabil, konzervatív költségvetés és a maastrichti kritériumoknak való megfelelés.

Arra a kérdésre, hogy foglalkozik-e a parlament ősszel a cafeteriarendszer szabályozásával, a miniszter elmondta, a kormány véglegesnek tekinti a cafeteria múlt héten elfogadott új szabályozását.

Beszélt arról is, reméli, hogy 2019. január 1-jével emelkedik a köztisztviselők illetménye. Elsősorban a központi minisztériumi állományé – folytatta – , de reméli, szélesebb körre is kiterjeszthető az emelés. Hangsúlyozta, hogy egyelőre még csak tervek vannak, a kormány nem döntött. Szerinte jelenleg a megfelelő színvonalú munkaerő alkalmazása miatt jelenleg mindenki keresi a törvényi kiskapukat, de ez nem jó megoldás. Hozzátette: a jó megoldás az lenne, ha jelenleginél szélesebb szabadságot adnának a vezetőknek a fizetés meghatározásakor, emellett bértömeg-gazdálkodásra kell átállni. A tervek szerint a bértömeg akár 20 százalékkal is nőhet – jegyezte meg. A teljesítményértékelést firtató kérdésre Gulyás Gergely azt válaszolt, majd meglátják, hogy lesz-e ilyen, mert nagyon nehéz a megvalósítása.

A miniszter a kormány együttérzését fejezte ki a görög erdőtüzek áldozatai hozzátartozóinak. Közölte, a görög kérésnek megfelelően a Belügyminisztérium és a katasztrófavédelem vizsgálja annak lehetőségét, hogyan tudnak gyors, azonnali segítséget nyújtani az országnak. Reményét fejezte ki, hogy európai összefogással a lehető leggyorsabban megállítható a görögországi erdőtűz.

Egy kulturális témában feltett kérdésre a miniszter azt mondta, látja azt az irodalmi értelemben vett kultúrharcot, ami elkezdődött, de ellenáll annak, hogy politikai besorolás szerint értékelje művészileg a kortárs irodalmat. Közölte, osztja azt az álláspontot, hogy a kultúrában a minőség rendkívül fontos, és azt is elfogadja, hogy a minőség teljes egészében nem választható el a fontos kérdésekben való meggyőződésektől, de ezalatt nem direkt politikai meggyőződést ért.

Hangsúlyozta, nem ért egyet a Prőhle Gergellyel, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatójával szemben megjelent írásokkal. Nem azért, mert ne lenne a PIM főigazgatójának a munkája részleteiben kritizálható, de összességében kiváló főigazgatónak tartja Prőhle Gergelyt – foglalt állást, jelezve, hogy személyesen is kifejezetten kedveli a főigazgatót.

Hangsúlyozta azt is, “kulturális térfoglalás csak minőségi alapon történhet”.

Gulyás Gergely Jókai Annát említette egyik kedvenc kortárs írójaként, illetve zseniálisnak nevezte Esterházy Péter Javított kiadás című művét.

Kérdezték “Simicska Lajos kiszállásáról” és médiabirodalma új tulajdonosának, Nyerges Zsoltnak a terveiről, Gulyás Gergely saját véleményét ismertetve azt mondta, nem ismeri Nyerges Zsolt terveit, de dühítő számára – és nem a politikai hovatartozás miatt – az, ahova a HírTV és a Magyar Nemzet jutott.

Kérdezték arról, hogy az Index szerint sok fideszes nyert a falusi szálláshelyek fejlesztésére kiírt uniós pályázatokon. Gulyás Gergely közölte, mindenkire azonos feltételekkel kell vonatkoznia a pályázatoknak, senki nem élvezhet előnyt vagy nem szenvedhet hátrányt, mert országgyűlési képviselőként tevékenykedett vagy tevékenykedik.

Elmondta azt is, hogy a kormány várhatóan szerdai ülésén foglalkozik azzal a problémával, hogy a 12 ezer forintos téli rezsicsökkentés nem jutott el azokhoz, akik például fával fűtenek.

Ha szükséges, törvénymódosítást javasolnak – mondta arra a kérdésre, hogy 2018 végével megszűnik a fegyveres testületek túlóráinak kifizetése. Emlékeztetett arra, hogy egy 2015-ös törvényben rögzítették, a túlszolgálat miatt fizetett pénz, vagy a helyette járó szabadidő 2018 végig jár. Közben életpályát vezettek be, amelynek értelmében 50 százalékkal emelkednek összesen az illetmények – mutatott rá. Megjegyezve, lehet, hogy vannak területek, ahol ezt a problémát orvosolni kell.

Gulyás Gergely közölte azt is, semmilyen más programtól nem vesz el pénzt a 3-as metró 11 milliárd forintnyi uniós többlettámogatása.

– MTI –

