Költészetnapi akarsz-e játszani

A kezdeményezésnek köszönhetően így bárki, akár többen összeverődve, megírhatta a saját versét. Többen éltek a lehetőséggel: volt, aki életében először öntötte versbe gondolatait.

Nem ez volt az egyetlen újdonság az iskolában József Attila születésnapján, ugyanis ekkor mutatták be a diákok által meghirdetett versklip pályázat kisfilmjeit is. A tanórák közötti szünetekben a mozgékonyabbak a verslépcsőt is megmászhatták.

A megemlékezés online felülete megtekinthető itt.

