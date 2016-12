Kollégiumot építtetnének az agrártudományi központban

– A magyar felsőoktatásban résztvevők létszáma a ’90-es évek végétől drasztikusan növekedett, az utóbbi években már állandó problémát jelent a kollégiumi férőhelyekre való túljelentkezés. A debreceni kollégiumok átlagéletkora 52 év, és sok közülük felújításokra is rászorul – jelentette ki.

Más normák szerint épültek akkoriban, ma pedig a tanulók elvárásai is magasabbak lettek. Más diákszállások után is jelentős a többletkereslet, ám ahhoz, hogy a fiatalok ne csak az albérleteket preferálják, a kollégiumokban minőségbeli felújításokra, bővítésekre is szükség van – magyarázta, kiemelve, hogy a projektre helyben 15 milliárd forintot költene az állam. – Az utóbbi időben növekedtek az ingatlanárak, így az albérletek díjai is.

Debrecenben az ár 34 százalékkal magasabb, mint a kollégiumok díja. A képviselő szerint az új épület kialakítása és a fejlesztések leghamarabb 2018-ban kezdődhetnek el.

HBN–FL

