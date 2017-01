Kollégiumfejlesztési program indul Debrecenben

Az Országos Felsőoktatási Kollégiumfejlesztési Stratégia részeként 15 milliárd forintból bővítik és korszerűsítik a Debreceni Egyetem kollégiumait. Az országosan több mint százmilliárdos programból az intézmény az összes forrás 10, az összes férőhely 7 százalékának erejéig részesedik. Ezzel egyetemünk az élen áll a vidéki felsőoktatási intézmények között.

– Budapesten kívül egyébként jelenleg is a Debreceni Egyetemnek van a legtöbb kollégiumi férőhelye. A beruházásokat követően a kapacitások további bővítése mellett teljesen modernizálni tudjuk a meglévő épületeket is. Ez lesz az egyetem történetének legjelentősebb ilyen jellegű beruházása – fogalmazott Csiszár Imre, a Debreceni Egyetem Kollégiumok igazgatója.

Az egyetem kollégiumaiban most 4996 férőhely várja a hallgatókat. Az intézmény debreceni, nyíregyházi és hajdúböszörményi diákszállói száz százalékos kihasználtsággal működnek, így időszerű a bővítés. A korszerűsítés végére, 2023-ra újabb 162 hallgató számára, összesen 5158 főnek biztosít majd kollégiumi elhelyezést a Debreceni Egyetem.

Az átalakításokat követően a jelenleg rendelkezésre álló 1912 helyett már 2120 szoba, tehát 208-cal több várja majd a hazai és külföldi diákokat. Egy új, 350 fős kollégium is épül majd a Böszörményi úti campus területén, amely a tervek szerint a MAG-ház mellett kap helyet, de a hajdúböszörményi gyógypedagógia szakra és egyéb képzésekre érkezőket is több férőhely várja majd.

Csiszár Imre kiemelte, hogy az elmúlt években jelentősen megváltoztak a hallgatói igények, hangsúlyosabbá váltak a kollégiumok által nyújtott szolgáltatások is. A diákok egyre inkább a korszerű, modern felszereltségű szálláshelyeket keresik.

A legfiatalabb diákotthoni épület, amelyben az egyetem hallgatói laknak, a Campus Hotel, amely már több mint tíz éve, 2005-ben épült, a legrégebbiek azonban még az 50-es években.

Az igazgató szerint a Debreceni Egyetem kollégiumi szobáinak 55-60 százaléka jelenleg is jó állapotban van, így a legtöbb helyen csak kisebb felújítások szükségesek. Több épületben viszont időszerű a teljes átalakítás. Ott, ahol nagy szükség van a korszerűsítésekre, áthelyezik a falakat, kicserélik a lifteket és új vizesblokkokat alakítanak ki.

A jelenlegi 3-4 ágyas szobák is korszerűbbek és élhetőbbek lesznek: a felújítás végére túlnyomó részt 2 ágyas, fürdőszobás, modern bútorokkal berendezett kollégiumi szobákban lakhatnak majd a hallgatók.

– Évről-évre nő a külföldi diákok száma a Debreceni Egyetemen, az Erasmus és a Stipendium programban érkező hallgatók közül pedig többen már most is a képzés teljes ideje alatt kollégiumban laknak. A fejlesztéseknek köszönhetően az új kollégiumi szobák már az ő igényeiknek is megfelelnek majd – fogalmazott Csiszár Imre, aki szerint mindez versenyelőnyt is jelenthet a térség és a környező országok felsőoktatási intézményeivel szemben.

A kollégiumok korszerűsítése teljes egészében állami támogatásból valósul meg, több ütemben. A beruházás 2018-ig tartó nulladik ütemében felmérik az épületek állapotát és megkezdik az építkezések előkészítését. Cél, hogy a kivitelezés idejére a kollégiumok kiürítése a lehetőségekhez képest zökkenőmentes legyen. Ezt követően 2018 és 2023 között három ütemben újítják fel a Debreceni Egyetem kollégiumait.

