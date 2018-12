Kölcsönből költsünk az ünnepekkor – vagy ne?

Akármilyen kölcsöntípusról van is szó, egy dolog közös bennük: mindegyik hosszabb távú kötelezettséget jelent – hívta fel a figyelmet a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI) szakértője (aki cikkünkben név nélkül kívánt szerepelni – a szerk.).

Magas kamatozású áruhitelek

Kiemelte, első körben azt a kérdést kell feltenni magunknak, hogy valóban szükségünk van-e arra, amit vásárolni készülünk, illetve ha hitelből vásárolunk, tudjuk-e vállalni a részletfizetést, belefér-e az a havi kiadásainkba. Fontos megjegyezni, hogy az áruhiteleket általában magas, teljes hiteldíjmutató, úgynevezett thm jellemzi, így célszerű átgondolni, hogy megéri-e az adott terméket, például tévét, mosógépet, hűtőszekrényt áruhitellel megvásárolni.

Hozzátette: a teljes hiteldíj­mutatóban szerepel a kamat és minden egyéb, a banknak fizetett, rendben törlesztett hitelhez kötődő egyszeri vagy rendszeres költség (például kezelési költség, folyósítási díj). Mindezek mellett azonban van, amit a thm sem tartalmaz, ilyen például a közjegyzői díj és a késedelmi kamat.

Kizárólagos áruházi hitelek

Miután tapasztalataink szerint az áruházak általában egyetlen bankkal kötnek szerződést arra, hogy áruhitelt nyújtsanak a vásárlóknak, kíváncsiak voltunk arra, kötelesek vagyunk-e ezt igénybe venni, vagy máshová is mehetünk ilyenért. A GVTI szakértője kifejtette: az áruhitel egy egyszerűen és gyorsan elérhető konstrukció, amit csak a vásárlás helyszínén tudunk igénybe venni. Így kizárólag azt a konstrukciót tudjuk választani, amit az adott áruházzal szerződésben lévő bank kínál.

A büntető kamat veszélye

Milyen kamatozású, milyen feltételekkel folyósított áruhitelt ne vegyünk igénybe? – tettük fel a következő kérdést.

Erre azt a választ kaptuk, hogy a magas kamatozású áruhitelek választása sosem kifizetődő, hiszen összességében jóval többet fizetünk vissza, mint amennyi a termék ára volt. Az akciós hitelajánlatoknál mindig legyünk körültekintőek. A vásárló szinte nonstop a 0 százalékos thm-ajánlatokkal találkozik, melyek előnyös konstrukciók, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy törlesztési probléma esetén „horrorisztikus” pluszköltségekre és büntető kamatokra számíthatunk – hívta fel a figyelmet a szakember.

A hitelkártyás karácsonyi bevásárlással kapcsolatban azt közölte a válaszadó, hogy ez a legdrágább hitelkonstrukció, ebben az esetben találkozunk a legmagasabb kamatokkal. Ilyen esetben sem ajánlott késedelembe esni, nagyon fontos, hogy annyit költsünk a hitelkártya terhére, amennyit a következő hónapban vissza tudunk fizetni. Ha a teljes összeget nem is, az előírt minimális összeget mindenféleképpen fizessük be a bank által megadott határidőre.

Még egy fontos tanács: a hitelkártyát nem célszerű készpénzfelvételre használni, mert a felvétel napjától kamatot számít fel a bank, és a felvétel költsége jellemzően többszöröse a normál bankkártyás készpénzfelvételnek.

Személyi kölcsönből

Végül azt is megkérdeztük, érdemes-e a karácsonyi bevásárlást személyi hitelből finanszírozni. Ilyen konstrukció esetén mire kell odafigyelni? A fogyasztóvédelmi szakember kiemelte: az áruhitellel szemben a személyi kölcsön szabadon felhasználható, és kedvezőbb kamatozású is lehet, azonban előfordulhat, hogy a bank fedezetet kér. A megfontolt döntéshez mindig célszerű előzetesen összehasonlítani és kiszámolni, hogy áruhitellel vagy személyi kölcsönnel járunk jobban. Személyi kölcsönnel nagyobb összeghez is hozzájuthatunk, hosszabb futamidőre, viszont ami ennél is fontosabb, hogy mindig figyeljünk a pontos törlesztőrészletek határidőre történő megfizetésére – fűzte hozzá a GVTI szakértője.

OCs

Halmozók

Mivel korábban előfordult, hogy egy-egy embernek 10-15 különböző banktól származó hitelkártyája is volt, megkérdeztük, jelenleg van-e erre vonatkozó korlátozás. A GVTI szakértője elmondta: a bankok hitelbírálattal vizsgálják az ügyfelek hitelképességét, illetve a túlzott eladósodottság megelőzésére bevezetett adósságfékszabályok is gátat szabhatnak a hitelkártya-halmozásnak. Ezen szabály megakadályozza, hogy az adós az igazolt havi nettó jövedelméhez képest túlságosan nagy törlesztési teherrel járó új hitelt vegyen fel.

