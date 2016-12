Ködre kell számítani Hajdú-Bihar megyében

Több baleset is történt Hajdú-Bihar megye útjain december 27-én a reggeli órákban. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy Debrecen és Mikepércs környékén kell ködre számítania a gépjárművezetőknek. Az ilyen térségben még aránylag jó látási viszonyok mellett is váratlanul belefuthatunk ködösebb területekbe és a látótávolság hirtelen néhány méternyire is lecsökkenhet. A ködbe így általában teljes sebességgel rohanunk bele, és ott pánikszerűen fékezünk. Jusson eszünkbe, hogy aki mögöttünk halad, az ilyen esetben menthetetlenül utolér bennünket. Ezt csak úgy védhetjük ki, hogy a ködös szakaszt észlelve még a jól belátható úton lecsökkentjük a sebességet. Amennyiben már beértünk a ködös útszakaszba, akkor ne fékezzünk pánikszerűen, hanem figyeljük a mögöttünk haladókat is. A sűrű ködben kapcsoljuk be a tompított világítást (ha van, akkor a ködlámpát is).

A rendőrség arra kéri az utakon közlekedő járművezetőket, hogy vezessenek fokozott óvatossággal és körültekintéssel. Járműveik sebességét az út- és látási viszonyoknak megfelelően válasszák meg!

– Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság –

