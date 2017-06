A bunda kifordítva – sok tanulsággal

Kacskaringós pályafutást tudhat magáénak a Tenkről származó író, hiszen játékosként – többek között – megfordult az Egri FC-nél, az FC Hatvannál, a Gyöngyösön, Tiszafüreden, Jászapátiban, Kecskeméten, de nem maradtak ki az osztrák alsóbb osztályok sem. Ez alatt annyi mindent látott, hallott, és átélt, hogy úgy döntött papírra veti ezt a közel húsz esztendőt.

– Nagyjából tíz évvel ezelőtt kezdtem el írogatni, színházi játékfilmet, forgatókönyvet, regényt, jelenleg is vannak vázlataim – magyarázza az Egy játékos naplója 29 éves szerzője. – Tizenegy éves koromtól kezdve gyakorlatilag folyamatosan futballoztam, úgyhogy valamilyen szinten személyes tapasztalatokat is felhasználtam a könyvben, az eleje nagyjából az én életemről szól. A regény többek története, egész pontosan tizenegy – akár egy kezdőcsapat – játékos elbeszélése alapján íródott annak érdekében, hogy segítsen betekintést nyerni a magyar futballközegbe.

Személyes motiváció

A könyv nem akarja megoldani a magyar focit mérgező bundázás problémáját, csupán azt mutatja be, miként tud kisiklani egy szépreményűnek indult futballkarrier, és hova vezethet az út, ha egyszer valaki – akár önhibáján kívül – megindul a lejtőn.

– Én nem akarok versenyezni a már megjelent bundakönyvekkel, ez egy regény, amelyből a dráma mellett nem hiányzik a humor és az önirónia sem. Senkit nem akarok lejáratni, a szereplők is kitalált személyek. Természetesen a karakterük, személyiségük létrehozásnál felhasználtam ismerősök és mások jellegzetes dumáit, viselkedését. Van egy személyes motivációm is a regénnyel: egy kedves barátom nevét szeretném tisztára mosni. Ártatlanul bélyegezték és hurcolták meg, remélem, ezzel az írással vissza tudok adni egy picit abból a négy-öt évből, amit elvettek a pályafutásából.

Tükröt állít

Dávid nem rejti véka alá, a két évig íródó könyvvel azoknak is bizonyítani szeretne, akik kételkedtek benne, vagy nem hitték el, hogy be lehet mutatni a bundázást egy olyan aspektusból is, ami a nélkül gondolkodtatja el az embert, hogy bárkit is a földbe tiporna.

– A fogadások itt nem a luxusról és csillogásról szólnak. A szereplők – a “bukott futballisták” – egy baráti társaságot alkotnak, akik csak boldogulni szeretnének.

Gyerekkoruktól kezdve a futballra tették fel az életüket, máshoz nem értenek, és mégsem tudnak megfelelő körülményeket teremteni maguknak és a családjuknak. A főhős is ezt mondja: ő focizni akar, neki azért kellett a pénz, hogy éljen és tovább futballozhasson

– mutat rá az író.

A regény tükröt állít a magyar futball elé az utánpótlástól kezdve az öregfiúkig, és a kirajzolódó kép nem a legszebb. Számos tanulsággal bír, lerántja a leplet focistákról, edzőkről, vezetőkről, és mindazokról, akik a bajba jutott játékosok, klubok valódi vérszívói. Az író ígérete szerint az ősszel megjelenő folytatásban a feszegetett problémák tetőzni fognak, valamint a regény olvasása alatt megfogalmazódó kérdések is választ kapnak az olvasók.

