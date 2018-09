Kockázatos pénzügyi döntés a lakáshitel

Majdnem minden 2. (az arány körülbelül 45 százalékos) lakáshoz kölcsönt használ a lakosság. A hitelek nagy része – új folyósítás esetén – fix, a meglévő, régebbiek esetében a változó kamatozásúak „vezetnek”.

Fix vagy változó?

A múlt heti, 56. Közgazdász-vándorgyűlés egyik szekciójában a bankárok arra keresték a választ, hogy vajon értik-e a háztartások, hogy mennyiben más a fix és a változó kamatozású hitel? A moderátor, Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke szerint nagyfokú hitelkereslet és -kínálat látszik a bankrendszerben. A lakáspiac, a lakásvásárlás finanszírozása nagy kihívás elé állítja nemcsak az MNB-t, a bankrendszert, hanem az egész országot is. Kicsit szociális problémáról is szó van, emellett a lakásárak egyre csak mennek föl; ezért az is kérdés, hogy mi fog történni a lakáspiaccal, hová fejlődik, elérjük-e valaha az egyensúlyt – hallottuk a szekció nyitányában.

Hogyne értenék…

Az emberek értik, hogyne értenék, hogy mit is jelent a hitelkamat, de amikor ki kell nyitni a pénztárcát, az olcsóbb konstrukciót szeretnék választani, nem a drágábbat, még akkor sem, ha ez csupán 1–1,2 százalékkal jelentene többet – fogalmazott Jelasity Radovan, az ERSTE Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója. Mint mondta, 10 éve sem azért választották a svájci frank alapú hiteleket, mert szimpatikusak voltak, csupán az döntött, hogy olcsóbbnak tűntek. A Raiffeisen Banknál a kibocsátott hitelek több mint 80 százaléka hosszú távú fix kamatozású – mondta el Zolnai György vezérigazgató. A szakember szerint az egyik legnagyobb pénzügyi döntés egy család életében a lakáshitel, a nehézségéhez hozzátartozik, hogy nem minden ügyfél, tudatos vásárló ítéli meg a kamatpályát helyesen, úgy, ahogyan a bankok, s a jegybank. Emiatt a meglévő ügyfelek számára terveznek konverziót, ami a korábbi pénzügyi döntések átalakítását is jelentheti, hiszen a bank is látja a kockázatokat.

Mennyibe kerül?

– Pár évvel ezelőtt az árfolyamgát-konstrukció jelentős összeget adott az ügyfeleknek ingyen, mégis a legnagyobb kampány és rábeszélés mellett is csak az ügyfelek felét érdekelte a lehetőség – emelte ki Zolnai György. (Az árfolyamgátat deviza alapú jelzáloghitellel rendelkező ügyfelek – magánszemélyek – igényelhették; a törlesztőrészletét rögzített árfolyamon fizethették öt évig.)

Hegedüs Éva, a GRÁNIT Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója egy hasonlattal válaszolt.

Amikor elmegyünk a fogorvoshoz, hogy fáj a fogunk, és be szeretnénk tömetni, akkor megkérdezi az orvos, hogy amalgámmal vagy korszerű eljárással történjen. A betérők részben az élethelyzetük alapján döntenek, s azt fogják választani, amelyiket ki tudják fizetni.”

A változó kamatozású hiteleknél alacsonyabb a törlesztőrészlet, ezért az emberek rövid távon emellett fognak dönteni, ha az a legfontosabb prioritásuk az életben, hogy pár éven belül lakásuk legyen. A bank és az irányító hatóság felelőssége, hogy hová fogja terelni az ügyfeleket. Feladat és felelősség is egyben tenni azért, hogy megvédjük őket, mert ha reális a kockázata, hogy a változó kamatozású hitel részletei néhány éven belül megemelkednek, s a háztartás ezt nem képes kifizetni, akkor érdemes tenni az ügyfelekért, megvédeni őket egy nemfizetéstől, végső esetben kilakoltatástól – vélekedett.

Balog Ádám, az MKB Bank Zrt. vezérigazgatója azt látja, hogy az emberek rengeteget tanultak az elmúlt időszak válságaiból. Kutatásuk szerint az ügyfeleik kétharmada legalább 3 éves kamatperiódusú hitelt választana, 28 százaléka pedig akár 10 évest is.

Az a tény, hogy az ügyfelek az új hitelfelvételeket illetően 83 százalékban a fix kamatozású lakáshiteleket választják, egyértelműen azt jelenti, hogy értik a különbséget – mondta Bencsik László, az OTP Bank Nyrt. vezérigazgató-helyettese. Ennek megértésében nagy szerepe volt a Magyar Nemzeti Banknak, hiszen a már tavaly év elején elkezdett kommunikáció sokat segített a hitelezőrendszernek és a társadalomnak is abban, hogy a kockázatot megértésék és tudatosan dönthessenek – hangsúlyozta.

