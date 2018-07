Klein Dávid és Suhajda Szilárd csúcsmászásra készül

Az időjárás sokáig nem kedvezett a hegymászóknak, a helyiek szerint húsz éve nem volt ilyen kitartó havazás a Pakisztán, India és Kína határvidékén található Karakorum hegyláncban. Klein Dávid és Suhajda Szilárd az elmúlt hetekben ezért hosszú veszteglésre kényszerült, végül július 8-án hajnalban indultak el ismét felfelé – közölték a Kalifa Himalája Expedíció 2018 – Gasherbrum I és II szervezői pénteken az MTI-vel.

Mint írták, a hegymászók elsődleges célja az volt, hogy kiépítsék az utat a hozzávetőlegesen 6500 méter magasan fekvő 2-es táborig, de ezt sikerült túlteljesíteniük, hiszen a 2-es és 3-as tábor között húzódó, fokozottan veszélyes és technikás szakaszt, az úgynevezett japán kuloárt is be tudták kötelezni, körülbelül 6800 méteres magasságig mászva.

Az expedícióban a két magyar mellett két olasz, Mario Vielmo és Giampaolo Corona, illetve egy német hegymászó próbálkozik még a Hidden Peak (Gasherbrum I) 8080 méteres csúcsának elérésével. Az elhúzódó csapadékos időjárás miatt először egy svéd, majd egy német expedíció döntött a visszavonulás mellett. A környező hegyekben több halálos áldozatot követelt az ítéletidő, néhány nappal ezelőtt a magyar expedícióhoz közel, a Gasherbrum IV-en egy olasz hegymászó vesztette életét.

Suhajda Szilárd az alaptáborból arról számolt be, hogy a hidegtől rendkívül robbanékony volt a jég, egy keskeny bevágásban kellett felfelé haladniuk, miközben a szikla is omladékony volt. “A kuloár központi folyosója tőlünk jobbra mélyedt be és látszólag rengeteg hó gyülemlett fel benne, ezt elkerülendő másztunk mi ki a bal oldali homlokfalra, amely szikla és hó és jég vegyes terepe volt”.

Suhajda Szilárd június 7-én indult el Magyarországról, hogy első magyarként mássza meg egy expedíció keretén belül, pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélkül a 8080 méteres Gasherbrum I-et (Hidden Peak) és a 8035 méteres Gasherbrum II-őt. Klein Dávid célja, hogy oxigénpalack és magashegyi teherhordók segítsége nélkül mássza meg a Hidden Peaket, a GII-re azonban nem megy fel, annak csúcsát 2003-ban már sikeresen elérte.

