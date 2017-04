Klasszisok között bizonyított

Ifjabb Szabó Gábor szűk csoportba váltott jegyet azzal, hogy a díjugratók 38. világkupájának fináléjában szerepelhetett. A hajdúböszörményi sportemberen kívül eddig csupán négy hazai lovas kvalifikálta magát a rangos eseményre, ám Szabó indulása abból a szempontból egyedülinek nevezhető, hogy magyar tenyésztésű lóval, a nyíregyházi Timpex Bölcsésszel ugrotta át az akadályokat.

A bombaerős mezőnyt harmincheten alkották, többek között Európa-bajnokok, olimpiai érmesek, valamint világbajnokságon győztes világsztárok álltak rajthoz az amerikai Nebraska államban található Omahában. A 26 esztendős böszörményi díjugrató teljesítményére nem lehet panasz, a 21. helyet szerezte meg, számos klasszist tudott maga mögé utasítani.

Hazánk ötödik olyan lovasa vagy, aki a sportág legnagyobb presztízzsel bíró eseményén részt vehetett. Mennyire volt elvárás, hogy bejuss a világkupa döntőjébe? Hogyan sikerült kvalifikálnod magad a versenyre?

Ifjabb Szabó Gábor: A kvalifikációhoz az adott év összteljesítménye szükséges, egy speciális pontszámítás alapján Kelet-Európából mindössze a legjobb három lovas juthatott ki az amerikai viadalra. Nem kergettem nagy álmokat, tavaly még úgy voltam vele, megpróbálom, de ha nem sikerül, akkor sem keseredem el. Aztán olyan jó lett az idény, hogy az utolsó pontszerző versenyen listavezetőként indultam, így reális cél lett a döntőbe jutás. Szerencsére nagyon sok ember bízott bennem, s nem okoztam nekik csalódást, mert végül a második helyen kijutottam az omahai fináléra. Ez a siker nagyon jót tett a hazai lovas életnek, mert 38 év alatt én lettem az ötödik magyar lovas, aki minősíteni tudta magát a világkupa döntőjébe.

A díjugrató társadalom szinte egy emberként várta azt a csodát, amit végül elértetek Omahában. Mennyire volt nehéz azt a nyomást elviselni, amit a szakma támasztott veletek szemben?

Ifjabb Szabó Gábor: Valóban, a döntő hétvégéjére rengetegen felfigyeltek ránk. Hatalmas eseményről van szó, ahol elég ritka a magyar lovas részvétele. A helyszínen azt a célt tűztem ki magam elé, hogy tisztességesen helytálljunk. Úgy éreztem, maga lenne a csoda, ha sikerülne bejutnom a világkupa vasárnapi döntőjébe. Mondhatom, hogy egy ország izgult értünk az elő- és a középdöntő során, aminek meglett az eredménye, ugyanis bejutottunk a döntőbe, amivel egy hatalmas álom vált valóra! A fináléban nagyon nehéz, technikás pálya várt ránk. De hihetetlen jól ugrott és remekül teljesített a lovam, Timpex Bölcsész, mindössze egy hármas ugrás utolsó két elemén vétettünk verő hibát, s így a 21. helyen végeztünk. Úgy érzem, ezzel a teljesítménnyel mindenki elégedett lehet.

Mesélj az amerikai fogadtatásról, állítólag nem mindennapi élményekben volt részed.

Ifjabb Szabó Gábor: Nagyon jó rendezés, precizitás és lelkes hozzáállás jellemezte az amerikai szervezőket. Már a repülőtéren nagy ünnepség fogadta a lovakat, rengeteg fotós és videós volt jelen. Nagyon népszerű Amerikában a lovassport, így nem volt meglepő, hogy egész Omaha ünnepi hangulatban volt. Jól tükrözi az érdeklődést a sportág iránt, hogy naponta 20 ezer néző előtt versenyeztünk. Felemelő érzés volt ennyi ember előtt lovagolni, ráadásul tisztességesen helytálltunk a világ legjobb versenyzői között.

A hazautazásod váratott magára, miért maradtál kint Amerikában?

Ifjabb Szabó Gábor: A verseny helyszínén kevés igazi látványosság található, ezért úgy döntöttünk, mivel először jártunk Amerikában, egy kis kirándulással egybekötjük az utazást. Egy hetet maradtunk a viadalt követően, jártunk Las Vegasban, Miamiban és New Yorkban. Találkoztunk magyar barátokkal és szurkolókkal is, akik segítettek betekintést nyerni az amerikai lovasok világába is.

Mutasd be a lovad!

Ifjabb Szabó Gábor: Timpex Bölcsész 2005-ben született sárga kanca. Gyökeresen hazai tenyésztésű ló, mivel szülei is Nyíregyházán jöttek a világra. Bölcsész apját, Timpex Cabalet is volt szerencsém lovagolni, akivel számos nagy nemzetközi versenyen eredményesen szerepeltünk. A Bölcsésszel elért eredmény a tenyésztőknek is hatalmas siker, bebizonyítottuk, itthon sem lehetetlen a világ élvonalába jutó lovat nevelni. Úgy érzem, ez motiváló hatással lehet a többi magyar tenyésztőre is.

Milyen sikereid voltak eddig, s milyen terveid vannak a jövőt illetően?

Ifjabb Szabó Gábor: Szerencsére számos sikert tudhatok a hátam mögött, gyerekkorom óta tagja vagyok a válogatottnak, már kilenc kontinensviadalon vettem részt. Talán tavaly volt a legeredményesebb évem, többek között másodjára nyertem meg hazánk legnagyobb versenyét, a budapesti világkupa fordulót, emellett felnőtt magyar bajnok lettem és számos, magasan jegyzett nemzetközi viadalon diadalmaskodtam, illetve értékes helyezést értem el. Az idei fő célom, hogy a svédországi Göteborgban megrendezendő Európa-bajnokságon úgy szerepeljünk, amire újra büszke lehet ránk az egész ország.

Mikor versenyzel újra itthon? A hortobágyi díjugrató viadalon láthatunk benneteket?

Ifjabb Szabó Gábor: Számunkra ezzel a versennyel befejeződött a fedett pályás szezon. Most Bölcsész kap egy kis pihenőt, én pedig a fiatalabb lovaimmal készülök. Egy hónap múlva kezdem a felkészítő viadalokat, eleinte magyarországi erőpróbákon ülök lóra. Hortobágy mindig is közel állt hozzám és nagyon szeretek ott versenyezni, most viszont – nagyon nagy sajnálatomra – nem tartom valószínűnek, hogy részt tudok venni mátai rendezvényeken, mert sok külföldi versenyen szeretnék elindulni, amelyek fontos mérföldkövek lehetnek számunkra.

Az alma és a fája

Szabó Gábor a pályafutását 12 éves korában kezdte. (Mondhatjuk, az alma nem esett messze a fájától, ugyanis édesapja is versenyzett egykoron.) 2011-ben jelentős sikert ért el ifjabb Szabó, hiszen a fiatal lovak világbajnokságán a középdöntőben diadalmaskodott, míg 2013-ban a dániai kontinensviadal elődöntőjében az előkelő 9. pozíciót kaparintotta meg.

