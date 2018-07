Klassz a pARTon!: indul a nyáresti vízparti koncertsorozat

Az idei széria a bécsi Bruno Walter Szimfonikus Zenekar estjével indul a Pesti Vigadóban, szeptember 21-én pedig a fiumei kormányzói palotában zárul – mondta el Érdi Tamás zongoraművész, a Klassz a pARTon! arca és házigazdája, az említett koncertek szólistája a csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón.

É. Szabó Márta producer arról beszélt, hogy idén a kulturális örökség európai éve jóvoltából nagyon gazdag a programkínálat.

Bíró Csilla művészeti tanácsadó a több mint ötven koncertből kiemelte a lengyel Lutoslawski Quartet, a francia Quatuor Hermés vonósnégyes, Josef Spacek prágai hegedűművész és Anneke Boeke holland furulyaművész koncertjét. Szintén fellép Christian-Friedrich Dallmann német kürtművész és a BalatonSAX mesterkurzus európai professzorai, Alain Crepin, Nicolas Prost, David Salleras és Jure Pukl.

“A fesztivált eddig is a minőségi produkciók jellemezték, most megmérettethetjük magunkat a nemzetközi fesztiválkavalkádban is, ahol méltón képviselhetjük a magyar kultúrát, a zenét” – fogalmazott Bíró Csilla.

A fesztiválon tizenkét Balaton-parti és a tóhoz közel található településen – Balatonalmádiban, Balatonfüreden, Csopakon, Gyenesdiáson, Keszthelyen, Paloznakon, Salföldön, Siófokon, Szigligeten, Tihanyban, Vászolyban és Zamárdiban -, valamint Esztergomban is lesznek programok. A koncerteket szabadtéri színpadokon, templomokban, kastélyokban és strandokon is rendezik.

A bécsi székhelyű Bruno Walter Szimfonikus Zenekar nevében Demus Attila azt emelte ki, hogy az együttes a Bécs-Pozsony-Budapest régió muzsikusaiból, híres európai együttesek tagjaiból szerveződött. A zenekar a fesztivál nyitókoncertjén Jack Martin Händler vezényletével a Mozart A-dúrban című műsort adja elő, amelyez másnap Pozsonyban megismétel.

A Klassz a pARTon! magyar fellépői között szerepel a Kodály Zoltán Nemzetközi Ifjúsági Zenekar Vásáry Tamás vezényletével, a Nemzeti Filharmonikusok Grazioso Kamarazenekara Hamar Zsolt dirigálásával, az Óbudai Danubia Zenekar, amelyet Hámori Máté vezényel, a Budapest Concerto Zenekar Keller András irányításával, valamint az Anima Musicae Kamarazenekar. Koncertet ad a sorozatban az Eckhardt Quartet, a Corridor Quartet, a Budapest Saxophone Quartet Kertesi Ingriddel, a szabadkai Görög Sisters, a Szent Efrém Férfikar Sebestyén Mártával. A szólisták közt Csordás Klára, Devich Gergely, Kocsis Krisztián, Megyesi Zoltán, Onczay Zoltán, Pivon Gabriella, Ránki Fülöp, Rohmann Ditta, Oláh Vilmos, Szamosi Szabolcs, Szűcs Máté és Zsoldos Bálint szerepel.

Gáborné Haáz Andrea, a MOL Új Európa Alapítvány ügyvezetője elmondta, hogy a kezdetektől a Klassz a pARTon! részei tehetségtámogató programjuk nyertesei, Kovács Gergely, Radnóti Róza, Megyimórecz Ildikó, Molnár Anna, Nemes Réka és más fiatal művészek. Szintén évek óta fellép a rendezvényeken a budapesti Solti György Zeneiskola Vonószenekara és a veszprémi Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar. Vendég lesz a veszprémi Hartmann Domonkos, aki Jan Vychytil Nemzetközi Gordonkaverseny nagydíját nyerte el.

A fesztiválhoz több mesterkurzus is csatlakozott: a BalatonSAX Szepesi Bence irányításával, a Jeunesses Musicales Hungary Egyesület kürtkurzusának növendékei, Christian-Friedrich Dallmann, Zempléni Szabolcs és Takács Miklós közreműködésével és a legfiatalabbak Ácsné Szily Éva tanítványaival a Több húron pendülünk koncerttel.

A gyerekeket strandokon, hajókirándulásokon ismeretterjesztő gyerekprogramokkal és társművészetekkel összekötött játékkal várják a szervezők, a Cimbora Együttes interaktív koncertjein pedig a kisgyerekek is együtt énekelhetnek Korhecz Imolával és táncolnak a zenekar tagjaival. Az operát a Varázsfuvola rövidített, “gyermekbarát” előadásaival Gulyás Dénes teszi vonzóvá.

– MTI

